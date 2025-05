Gigi Becali, un nou dialog cu Marius Şumudică: "Nu te schimba, numărul 1"! I-a propus un transfer la FCSB - Antena Sport

Marius Şumudică: Uite că acum nu mai sunt nici primul din coadă. Sunt al doilea din coadă

Şumudică i-a propus lui Becali să-l ia pe Băsceanu de la Farul, patronul FCSB-ului i-a replicat: „De ce nu-i zici lui Șucu să-l ia?”

Marius Şumudică: Auzi, Gigi, hai să-ți dea și numărul 2 o idee. Un jucător care are un mare potențial de creștere și va ajunge un fotbalist foarte mare: Băsceanu

Gigi Becali: Credeam că-mi zici altul… De ce nu-i zici lui Șucu să-l ia?

Marius Şumudică: Hai că trecem la altele și… Nu decid eu transferurile la Rapid

Gigi Becali a vorbit şi el de posibilul transfer al lui Băsceanu la FCSB: „Mă înţeleg cu Gică, nu-i problemă”

Gigi Becali a vorbit, recent, de posibilul transfer al lui Luca Băsceanu (18 ani) la FCSB. Patronul roş-albaştrilor a dezvăluit ce a vorbit cu Gică Hagi despre noua „perlă” a constănţenilor.

„Gică mi-a spus să mă uit atent la el, acum o lună de zile. L-am văzut în ultimele două meciuri.

În primul, nu prea mi-a plăcut, dar un jucător nu-l iei așa repede, țac-pac. Mă înțeleg eu cu Gică, nu-i problemă”, a declarat Gigi Becali pentru sursa citată.

Denis Alibec l-a lăudat, recent, la scenă deschisă pe colegul său de la Farul, Luca Băsceanu. Tânărul de 18 ani a marcat golul victoriei în meciul Petrolul – Farul 0-1.

„Mă înțeleg foarte bine cu el, este un jucător foarte-foarte talentat. De mult nu am mai văzut un așa talent în România. Sper să se țină de treabă și să fie serios. Dacă va continua așa, va ajunge mare. Și eu, și Larie, încercăm să le spunem celor tineri prin ce am trecut noi, ce greșeli am făcut și depinde doar de ei dacă vor să ia ce este mai bun și să ajungă fotbaliști mari”, a spus Denis Alibec despre Băsceanu într-o conferinţă de presă.

Adrian Mutu îi propunea lui Gigi Becali să facă un schimb Tavi Popescu – Luca Băsceanu cu naşul lui, Gică Hagi, patronul şi managerul tehnic al Farului.