Gigi Mustaţă l-a "distrus" pe Marius Şumudică: "Face Rapidul de râs! Eu nu l-am vrut la Steaua!" - Antena Sport

Gigi Mustaţă şi Marius Şumudică/ Colaj Profimedia Gigi Mustaţă l-a „distrus" pe Marius Şumudică, după declaraţiile făcut de antrenorul Rapidului la finalul derby-ului cu FCSB. Liderul galeriei roş-albastre l-a atacat pe „Şumi" şi a spus că antrenorul îi face pe giuleşteni de râs. Marius Şumudică a avut şi el un discurs dur la adresa fanilor de la FCSB, mărturisind că adevăraţii suporteri sunt cei de la CSA Steaua: „Sunt zero", a spus antrenorul Rapidului, imediat după derby-ul încheiat cu scorul de 0-0. Gigi Mustaţă l-a „distrus" pe Marius Şumudică Replica lui Gigi Mustaţă nu a întârziat să apară şi a transmis că el a fost cel care s-a opus venirii lui Marius Şumudică pe banca FCSB-ului. În trecut, „Şumi" a fost aproape să-i preia pe roş-albaştri, având o relaţie apropiată cu Gigi Becali. Liderul galeriei campioanei a subliniat că „Şumi" nu ar fi rezistat pe banca echipei „nici 30 de secunde". „Sunteți prea oscilanți în declarații, în general. Șumi și-a arătat caracterul lui, că este 0. Mi-ar fi rușine să mai vorbesc. Aseară caracter 0, păcat că am scos zăpada din stadion că iar își lua bulgări.

Eu știu că nu ne halește pe noi, că nu l-am vrut. A zis atunci că semnează, nu are ce căuta la Steaua. Atunci era Steaua, acum nu mai e. Este oscilant în declarații. El ca antrenor face Rapidul de râs, este păcat că își bate joc de clubul acesta, el care zice că îl iubește. Ați văzut vreodată domnul Șucu sau domnul Angelescu să facă referire la suporteri?

Este oscilant în declarații. Echipa noastră este iubită. Eu nu l-am vrut la Steaua, ca să știți pe față. Întrebați pe toată lumea, eu nu l-am vrut. De acolo i se trage, are dușmănie pe noi…

Povestea este clară, s-a dus să semneze că are o relație bună cu Gigi, se știe. La următorul meci, am jucat la Giurgiu, am zis că dacă vine Șumudică gata, pa la revedere… Nu rezista nici 30 de secunde pe bancă.

