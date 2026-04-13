Giovanni Becali a dat verdictul! A spus cine este favorita la titlu înainte de U Cluj – Universitatea Craiova

Universitatea Cluj – Universitatea Craiova este derby-ul care închide etapa a patra de play-off, iar miza disputei este fotoliul de lider în Liga 1. Duelul este programat pe Cluj Arena și va fi transmis în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport.

Giovanni Becali a analizat lupta la titlu înaintea celui mai important meci al rundei și a explicat care este, din punctul său de vedere, marea favorită.

Giovanni Becali o vede pe Universitatea Craiova favorită la titlu

U Cluj și Universitatea Craiova închid etapa a patra de play-off, iar Giovanni Becali a analizat lupta pentru campionat înaintea marelui meci de luni.

„Nici de U Cluj nu credea nimeni și uite-i acolo. Și cred că vor rămâne acolo, prin ceea ce au demonstrat cu Rapid. U Cluj are trei meciuri, toate câștigate, până acum (n.r. în play-off). Nouă puncte în trei meciuri, îți dai seama? Trei din trei. (n.r. Despre Universitatea Craiova și U Cluj, în lupta pentru titlu) Nu aș putea să aleg. Sunt două echipe care vin, cel puțin Clujul vine cu un moral extraordinar. Craiova la fel, a pierdut cu Piteștiul, dar le-a câștigat pe celelalte. Deci nu poți să dai. Aș da un egal când joacă amândouă.

Normal ar fi să ia Craiova campionatul. Are lot, are un proprietar privat care investește. Clujul e o echipă care are sponsori buni din Cluj, datorită primăriei, stadionul îl iau gratis. Nu e o echipă privată. Nu are nici banii Craiovei. Sunt doi-trei jucători de la Cluj care trec peste valoarea unor jucători de la Craiova. Și Mendy, și Coubiș, și Macalou. Sunt jucători importanți, care te pot dezechilibra în orice moment. Și un antrenor pe măsură. Cred eu că, dacă ar fi fost lăsat la Rapid să meargă mai departe, Bergodi, probabil Rapid era în altă situație acum. A ratat un titlu la Craiova, când era aproape și s-a dus în jos.