"I-a pronunțat numele?". Elias Chralambous s-a pronunțat după scandalul de la FCSB provocat de Vali Crețu - Antena Sport

Elias Charalambous a abordat unul dintre cele mai discutate subiecte din jurul FCSB-ului în această perioadă, și anume scandalul provocat de Vali Crețu după eșecul roș-albaștrilor contra Stelei Roșii în Europa League. Cipriotul a încercat să aplaneze conflictul și să pună la îndoială faptul că fundașul dreapta a făcut referire la Siyabonga Ngezana în momentul în care a spus despre un coechipier că “doarme pe el”.

Vali Crețu a fost unul dintre protagoniștii momentului în care jucătorii FCSB-ului au fost băgați în ședință de suporteri după eșecul din Europa League cu Steaua Roșie Belgrad. Extrem de tensionat, fundașul dreapta al roș-albaștrilor n-a mai suportat și și-a vărsat nervii pe un coleg, fără să îi rostească numele, deși cel mai probabil Siyabonga Ngezana era cel vizat.

Elias Charalambous: “Dacă Crețu a spus asta despre Ngezana, e o mare greșeală”

La două zile distanță după ce s-a întâmplat pe “Marakana”, Charalambous a primit o întrebare legată de reacția nervoasă a lui Crețu. La conferința de presă premergătoare partidei cu Farul din campionat, antrenorul de la FCSB i-a întrebat pe jurnaliști dacă fundașul român i-a rostit numele lui Ngezana atunci când le dădea socoteală suporterilor. Ulterior, Charalambous a declarat că dacă Vali Crețu a spus lucrul respectiv despre stoperul sud-african, atunci a fost comsiă o mare greșeală.

“Toată lumea vorbește despre Ngezana, iar asta nu este corect. Crețu a pronunțat atunci numele lui Ngezana? Dacă Crețu a spus asta despre Ngezana, este o mare greșeală, dar nu știu dacă a făcut-o“, a spus Elias Charalambous la conferința de presă.

În cadrul conferinței de presă la care a participat, Charalambous a vorbit și despre zvonurile legate de absența lui Ngezana de la meciul cu Farul, după care a răspuns când a fost întrebat dacă îi este teamă pentru postul său.