Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"I-a pronunțat numele?". Elias Chralambous s-a pronunțat după scandalul de la FCSB provocat de Vali Crețu - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | “I-a pronunțat numele?”. Elias Chralambous s-a pronunțat după scandalul de la FCSB provocat de Vali Crețu

“I-a pronunțat numele?”. Elias Chralambous s-a pronunțat după scandalul de la FCSB provocat de Vali Crețu

Andrei Nicolae Publicat: 29 noiembrie 2025, 16:27

Comentarii
I-a pronunțat numele?. Elias Chralambous s-a pronunțat după scandalul de la FCSB provocat de Vali Crețu

Jucătorii FCSB-ului, certaţi de fani după meciul cu Steaua Roşie / Sport Pictures

Elias Charalambous a abordat unul dintre cele mai discutate subiecte din jurul FCSB-ului în această perioadă, și anume scandalul provocat de Vali Crețu după eșecul roș-albaștrilor contra Stelei Roșii în Europa League. Cipriotul a încercat să aplaneze conflictul și să pună la îndoială faptul că fundașul dreapta a făcut referire la Siyabonga Ngezana în momentul în care a spus despre un coechipier că “doarme pe el”.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Vali Crețu a fost unul dintre protagoniștii momentului în care jucătorii FCSB-ului au fost băgați în ședință de suporteri după eșecul din Europa League cu Steaua Roșie Belgrad. Extrem de tensionat, fundașul dreapta al roș-albaștrilor n-a mai suportat și și-a vărsat nervii pe un coleg, fără să îi rostească numele, deși cel mai probabil Siyabonga Ngezana era cel vizat.

Elias Charalambous: “Dacă Crețu a spus asta despre Ngezana, e o mare greșeală”

La două zile distanță după ce s-a întâmplat pe “Marakana”, Charalambous a primit o întrebare legată de reacția nervoasă a lui Crețu. La conferința de presă premergătoare partidei cu Farul din campionat, antrenorul de la FCSB i-a întrebat pe jurnaliști dacă fundașul român i-a rostit numele lui Ngezana atunci când le dădea socoteală suporterilor. Ulterior, Charalambous a declarat că dacă Vali Crețu a spus lucrul respectiv despre stoperul sud-african, atunci a fost comsiă o mare greșeală.

Toată lumea vorbește despre Ngezana, iar asta nu este corect. Crețu a pronunțat atunci numele lui Ngezana? Dacă Crețu a spus asta despre Ngezana, este o mare greșeală, dar nu știu dacă a făcut-o“, a spus Elias Charalambous la conferința de presă.

În cadrul conferinței de presă la care a participat, Charalambous a vorbit și despre zvonurile legate de absența lui Ngezana de la meciul cu Farul, după care a răspuns când a fost întrebat dacă îi este teamă pentru postul său.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui schimbaţi antrenorii la FCSB?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cod portocaliu de inundații în Dâmbovița și Prahova până duminică. Riscuri de revărsări anunţate de hidrologi
Observator
Cod portocaliu de inundații în Dâmbovița și Prahova până duminică. Riscuri de revărsări anunţate de hidrologi
După ce a câștigat Asia Express, Gabi Tamaș ia o decizie surpriză: ”E foarte dificil pentru mine”
Fanatik.ro
După ce a câștigat Asia Express, Gabi Tamaș ia o decizie surpriză: ”E foarte dificil pentru mine”
17:20
Louis Munteanu și-a decis viitorul. Unde vrea să joace atacantul de la CFR Cluj
17:20
LIVE TEXTFC Argeş – CFR Cluj 2-0. Borţa înscrie un gol fabulos
17:12
Salariul incredibil pe care românul Cristi Chivu îl are la Inter. Ce bani au Mircea Lucescu şi Cosmin Olăroiu
16:57
Prima reacție a lui Oscar Piastri, după victoria din sprintul din Qatar: “Nu vom inventa roată sau apa caldă”
16:53
Lando Norris: “A fost o cursă lungă, am forţat destul de mult”
16:33
Afacerea care îi aduce lui Mihai Rotaru 5.383.000 euro în această iarnă. Tun financiar dat cu Universitatea Craiova
Vezi toate știrile
1 Decizia incredibilă luată de Mihai Rotaru după victoria uriaşă a Universităţii Craiova cu Mainz 2 Gigi Becali le-a decis viitorul lui Elias Charalambous şi Mihai Pintilii, după ruşinea de la Belgrad 3 Tensiuni imense la FCSB. Vali Crețu și-a făcut praf un coleg: “Dacă ăla doarme, ce să facem?” 4 Reacţia dură a lui Gigi Becali după ce Vali Creţu l-a făcut praf pe Siyabonga Ngezana: “Mă aude nevastă-mea” 5 VIDEOOscar Piastri a câștigat sprintul din Marele Premiu din Qatar. Max Verstappen, doar pe locul 4 6 FotoAfacerea în care a pierdut 25 de milioane de euro românul celebru care are avion privat, dar merge cu metroul
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”
Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogatAfacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat
Marea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasăMarea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasă
Louis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucândLouis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucând