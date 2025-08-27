Ianis Hagi, ofertă unică din Liga 1! "I-a propus-o la sugestia mea" - Antena Sport

Ianis Hagi nu şi-a găsit încă echipă după despărţirea de Rangers. Au trecut trei luni şi, chiar dacă presa din Turcia a vorbit despre o eventuală mutare la Fatih Karagumruk, mijlocaşul de 26 de ani e încă liber de contract.

Jucătorului care a fost dorit şi de Edi Iordănescu la Legia Varşovia i-a fost propusă o variantă unică pentru Liga 1. Mircea Lucescu a vorbit cu Dan Şucu, iar patronul de la Rapid i-a făcut o ofertă.

Ianis Hagi, ofertă unică de la Rapid

Fiul “Regelui” Hagi e dorit la Rapid, unde, dacă acceptă propunerea, ar urma să evolueze până în iarnă. După ce ar ajunge la nivelul optim din punct de vedere fizic, Hagi ar face pasul spre Serie A, la Genoa, cealaltă echipă patronată de Şucu.

”Și la Ianis rămâne o soluție, pe care domnul Șucu i-a propus-o la sugestia mea, să vină pentru trei luni la Rapid să joace, apoi să se mute la Genoa”, a spus Lucescu, citat de digisport.ro.

Cota lui Ianis Hagi s-a prăbuşit, în ultimii patru ani. Dacă în decembrie 2021, Ianis valora 7 milioane de euro, cota lui de piaţă a scăzut între timp la 1.5 milioane de euro, conform site-ului de specialitate transfermarkt.de.