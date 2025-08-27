Ianis Hagi, ofertă unică din Liga 1! "I-a propus-o la sugestia mea" - Antena Sport

Închide meniul
Ianis Hagi, ofertă unică din Liga 1! “I-a propus-o la sugestia mea”

Publicat: 27 august 2025, 9:44

Ianis Hagi, la Rangers - Profimedia Images

Ianis Hagi nu şi-a găsit încă echipă după despărţirea de Rangers. Au trecut trei luni şi, chiar dacă presa din Turcia a vorbit despre o eventuală mutare la Fatih Karagumruk, mijlocaşul de 26 de ani e încă liber de contract.

Jucătorului care a fost dorit şi de Edi Iordănescu la Legia Varşovia i-a fost propusă o variantă unică pentru Liga 1. Mircea Lucescu a vorbit cu Dan Şucu, iar patronul de la Rapid i-a făcut o ofertă.

Fiul “Regelui” Hagi e dorit la Rapid, unde, dacă acceptă propunerea, ar urma să evolueze până în iarnă. După ce ar ajunge la nivelul optim din punct de vedere fizic, Hagi ar face pasul spre Serie A, la Genoa, cealaltă echipă patronată de Şucu.

”Și la Ianis rămâne o soluție, pe care domnul Șucu i-a propus-o la sugestia mea, să vină pentru trei luni la Rapid să joace, apoi să se mute la Genoa”, a spus Lucescu, citat de digisport.ro.

Cota lui Ianis Hagi s-a prăbuşit, în ultimii patru ani. Dacă în decembrie 2021, Ianis valora 7 milioane de euro, cota lui de piaţă a scăzut între timp la 1.5 milioane de euro, conform site-ului de specialitate transfermarkt.de.

Giani Kiriță, mesaj direct pentru Ianis Hagi

Fatih Karagumruk este echipa care l-a ofertat pe Ianis Hagi. Nou promovata din Super Lig i-a oferit un salariu uriaș românului, de 1 milion de euro, dar și un procent dintr-un viitor transfer.

În opinia lui Giani Kiriță, Ianis Hagi ar trebui să accepte imediat propunerea celor de la Fatih Karagumruk. Fostul jucător este de părere că fiul „Regelui” are nevoie de minute și a dat de înțeles că mutarea ar fi una benefică, având în vedere că, în opinia sa, campionatul din Turcia este puternic.

„În primul rând, dacă i s-a pus pe masă oferta asta, trebuie să o accepte imediat! Doi la mână, campionatul Turciei este unul foarte bun și puternic. La ora actuală, pentru Ianis, este foarte important să joace. Pentru tine, ca jucător, trebuie să-ți găsești echipă și să joci. Este tânăr și trebuie să joace.

Dacă nu s-a concretizat până acum o echipă la nivelul lui Rangers, este binevenită orice echipă. Ca fotbalist, dacă stai pe bară, îți scade din valoare și moral. E păcat să nu accepte oferta.

Gândește-te că acolo o să aibă meciuri tari, cu Galatasaray, Cu Beșiktaș, cu Trabzonspor, cu Fenerbahce. Eu cred că ultima soluție ar fi fost campionatul românesc. Și România era foarte bună, dar, dacă are oferta asta din Turcia pe masă, să zică «da!», să se ducă imediat!”, a spus Giani Kiriță, citat de prosport.ro.

 

