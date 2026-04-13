Ianis Zicu a plecat de la Farul! Anunțul clubului constănțean

Ianis Zicu și-a anunțat la finalul partidei pierdute cu Hermannstadt decizia de a părăsi Farul Constanța, iar luni a venit și anunțul oficial al grupării de la malul mării.
Succesorul acestuia de pe banca echipei ar urma să fie Ioan Ovidiu Sabău, cel care este liber de contract din octombrie 2025, după despărțirea de Universitatea Cluj.
Ianis Zicu, parcurs încheiat la Farul
Ianis Zicu a condus Farul Constanța în 33 de meciuri, înregistrând 11 victorii, opt rezultate de egalitate și 14 înfrângeri. Eșecul cu Hermannstadt a fost cel care i-a pus capac antrenorului român.
„Începând de astăzi, Ianis Zicu nu mai este antrenorul formației noastre.
După o ultimă discuție cu tehnicianul care a pregătit formația noastră în primele 34 de etape din sezonul 2025/2026, Farul Constanța și Ianis Zicu au decis întreruperea relațiilor contractuale la dorința antrenorului principal.
Multumim, Ianis Zicu, și mult succes în următoarea provocare!”, se arată în comunicatul oficial al clubului.
