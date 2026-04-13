Ianis Zicu şi-a luat la revedere de la Farul Constanţa: “Nu este o decizie uşoară”

Ianis Zicu a decis să plece de la Farul Constanţa, după înfrângerea suferită de echipa de la malul mării la Sibiu, contra celor de la Hermannstadt. La scurt timp după ce clubul a confirmat despărţirea, Flaviu Stoican a fost numit pe banca tehnică a celor de la Farul Constanţa.
În cursul zilei de luni, Ianis Zicu a postat un mesaj de rămas bun, după plecarea de la Farul. Fostul antrenor al echipei a recunoscut că nu a fost o decizie uşoară, dar consideră că plecarea sa se va dovedi a fi un lucru bun pentru echipă.
Mesajul lui Ianis Zicu, după plecarea de la Farul Constanţa: “Rămâne un capitol important pentru mine și, oriunde voi fi, voi rămâne suporterul acestui club”
El le-a mulţumit jucătorilor, conducerii şi suporterilor şi a anunţat că va rămâne un fan al formaţiei de la malul mării.
“Astăzi vreau să vă anunț încheierea colaborării mele cu Farul Constanța. Nu este o decizie ușoară, ci una luată după multe gânduri și cu dorința sinceră de a face ce este mai bine pentru echipă.
Am simțit că băieții au nevoie de un nou impuls, de un alt vibe în interiorul grupului, care să transforme ghinionul din ultimele partide în energie pozitivă și rezultate pozitive în următoarele meciuri.
Vreau să le mulțumesc din suflet jucătorilor cu care am lucrat — un grup care a muncit zi de zi, care a luptat și a încercat mereu să câștige. Am trăit împreună momente frumoase, victorii importante cu FCSB, Rapid, Craiova sau CFR, dar și înfrângeri dureroase care ne-au încercat pe toți.
Mulțumesc conducerii clubului pentru încredere și pentru susținere pe toată durata colaborării. Un gând special îl am pentru toți oamenii din jurul echipei — staff-ul auxiliar, cei care nu sunt mereu în prim-plan, dar fără de care nimic nu ar fi posibil.
Profesionalismul, devotamentul și munca lor zilnică, de multe ori nevăzută, au făcut diferența și au ținut această echipă unită în momentele grele.
Și, bineînțeles, mulțumesc suporterilor. Pentru primirea călduroasă, pentru fiecare meci de acasă și pentru toate deplasările în care ați fost alături de noi. Ați fost mereu un sprijin real.
Plec cu respect și recunoștință. Farul rămâne un capitol important pentru mine și, oriunde voi fi, voi rămâne suporterul acestui club.
Vă mulțumesc”, a fost mesajul postat de Ianis Zicu pe contul său de Facebook.
