Ianis Zicu şi-a luat la revedere de la Farul Constanţa: "Nu este o decizie uşoară"

Alex Masgras Publicat: 13 aprilie 2026, 17:33

Ianis Zicu, în timpul unui meci / Sport Pictures

Ianis Zicu a decis să plece de la Farul Constanţa, după înfrângerea suferită de echipa de la malul mării la Sibiu, contra celor de la Hermannstadt. La scurt timp după ce clubul a confirmat despărţirea, Flaviu Stoican a fost numit pe banca tehnică a celor de la Farul Constanţa.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În cursul zilei de luni, Ianis Zicu a postat un mesaj de rămas bun, după plecarea de la Farul. Fostul antrenor al echipei a recunoscut că nu a fost o decizie uşoară, dar consideră că plecarea sa se va dovedi a fi un lucru bun pentru echipă.

Mesajul lui Ianis Zicu, după plecarea de la Farul Constanţa: “Rămâne un capitol important pentru mine și, oriunde voi fi, voi rămâne suporterul acestui club”

El le-a mulţumit jucătorilor, conducerii şi suporterilor şi a anunţat că va rămâne un fan al formaţiei de la malul mării.

“Astăzi vreau să vă anunț încheierea colaborării mele cu Farul Constanța. Nu este o decizie ușoară, ci una luată după multe gânduri și cu dorința sinceră de a face ce este mai bine pentru echipă.

Am simțit că băieții au nevoie de un nou impuls, de un alt vibe în interiorul grupului, care să transforme ghinionul din ultimele partide în energie pozitivă și rezultate pozitive în următoarele meciuri.

Reclamă
Reclamă

Vreau să le mulțumesc din suflet jucătorilor cu care am lucrat — un grup care a muncit zi de zi, care a luptat și a încercat mereu să câștige. Am trăit împreună momente frumoase, victorii importante cu FCSB, Rapid, Craiova sau CFR, dar și înfrângeri dureroase care ne-au încercat pe toți.

Mulțumesc conducerii clubului pentru încredere și pentru susținere pe toată durata colaborării. Un gând special îl am pentru toți oamenii din jurul echipei — staff-ul auxiliar, cei care nu sunt mereu în prim-plan, dar fără de care nimic nu ar fi posibil.

Profesionalismul, devotamentul și munca lor zilnică, de multe ori nevăzută, au făcut diferența și au ținut această echipă unită în momentele grele.

Sfârşit tragic pentru doi tineri, de Paşte. S-au izbit cu maşina în viteză de un copac, în pădurea SnagovSfârşit tragic pentru doi tineri, de Paşte. S-au izbit cu maşina în viteză de un copac, în pădurea Snagov
Reclamă

Și, bineînțeles, mulțumesc suporterilor. Pentru primirea călduroasă, pentru fiecare meci de acasă și pentru toate deplasările în care ați fost alături de noi. Ați fost mereu un sprijin real.

Plec cu respect și recunoștință. Farul rămâne un capitol important pentru mine și, oriunde voi fi, voi rămâne suporterul acestui club.

Vă mulțumesc”, a fost mesajul postat de Ianis Zicu pe contul său de Facebook.

Reclamă
Recomandări

Care e cel mai mare jucător "şlefuit" de Mircea Lucescu?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
"Nu pot să cred, au ieşit de pe drum. Mi-e rău". Momentul când Mihai şi David sunt găsiţi de prietenii lor
Observator
"Nu pot să cred, au ieşit de pe drum. Mi-e rău". Momentul când Mihai şi David sunt găsiţi de prietenii lor
Țara unde a mers Ioana, fiica lui Ion Țiriac. Tânăra a luat o decizie complet surprinzătoare
Fanatik.ro
Țara unde a mers Ioana, fiica lui Ion Țiriac. Tânăra a luat o decizie complet surprinzătoare
17:10

Rapid – FC Argeș LIVE TEXT (18:30). Giuleștenii, obligați la victorie pentru a mai visa la titlu. Echipele de start
16:54

Răsturnare de situaţie! Cristi Chivu primeşte o lovitură dură la Inter: “99% se face”
16:39

Jannik Sinner a revenit pe locul 1 în clasamentul ATP! Cum arată ierarhia masculină după Monte Carlo
16:32

Americanii sunt cu ochii pe David Popovici la Otopeni şi au dat verdictul: “Toate scenariile spun că da”
16:17

Flavius Stoican a fost prezentat oficial la Farul Constanţa: “Ne interesează să acumulăm puncte”
15:56

Van Dijk vrea o nouă revenire magică pe Anfield: „Avem nevoie de ceva cu adevărat special cu PSG”
Vezi toate știrile
1 Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant” 2 Scenariu de urgență pregătit de FIFA: șansă pentru Italia la Mondial. De ce România nu e luată în calcul 3 Farul i-a găsit înlocuitor lui Ianis Zicu! Componentul Generației de Aur, marele favorit 4 Efectul neașteptat al „masacrului electoral” din Ungaria. Ce se întâmplă cu Sepsi și Csikszereda 5 Como 3-4 Inter. Ce nebunie de meci. Inter revine de la 0-2 și face un pas uriaș spre titlu 6 Gigi Becali, “păcătos” chiar în prima zi de Paște. A fost lăsat fără permis pentru viteză
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționerMircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționer
Klopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling HaalandKlopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling Haaland
Patronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan LucescuPatronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan Lucescu
O nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașinăO nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașină