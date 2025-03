"Îl ia nebunia" Dănuţ Lupu a dat verdictul în scandalul dintre Florin Prunea şi Adrian Mutu: "S-a luat şi de mine" - Antena Sport

Colaj Florin Prunea şi Adrian Mutu / Profimedia Images Dănuţ Lupu e de părere că Florin Prunea e deranjat că Adrian Mutu susţine conducerea actuală a Federaţiei. De altfel, Adrian Mutu a spus, într-o conferinţă de presă, că acesta crede şi el că este motivul atacurilor lui Florin Prunea. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Dănuţ Lupu consideră că Florin Prunea ar lucra la FRF sub conducerea lui Răzvan Burleanu, amintind de momentul în care fostul portar al naţionalei şi Ionuţ Lupescu l-au criticat pe Mircea Sandu, ulterior mergând la Federaţie atunci când Sandu era preşedinte. Dănuţ Lupu, despre Florin Prunea: „Ar accepta să-i fie Burleanu șef!” „Îl mai ține în critici până îl amenință și Mutu, iar apoi se liniștește. Trebuia să te iei puțin și de Prunea, că altfel nu te lasă. E un băiat bun Florin, dar îl mai ia nebunia câteodată. S-a luat și de mine, dar antidotul e ca pe unde îl prinzi să îl «căstănești». După ce îl «căstănești», se potolește în totalitate. Așa trebuie să facă și Mutu. S-a luat de mine că l-am susținut pe domnul Burleanu. Cred că aceeași problemă o are și cu Mutu, că e cu Federația și că a fost antrenor la echipa națională de tineret. Prunea vrea să se întoarcă la Federație. În 90 a ieșit cu Lupescu și l-a înjurat pe Mircea Sandu, iar apoi s-au dus amândoi la Federație. Ar accepta să-i fie Burleanu șef!”, a spus Dănuţ Lupu pentru fanatik.ro. Reclamă

Adrian Mutu, răspuns dur pentru Florin Prunea: „Sunt obişnuit să abereze tot felul de chestii”

Adrian Mutu a avut un răspuns dur pentru Florin Prunea, după acuzaţiile fostului portar al naţionalei. Mutu a spus că e obişnuit cu atacurile lui Prunea din cauza faptului că a fost lângă Răzvan Burleanu într-o campanie.

Mutu e de părere că aceste atacuri sunt legate de trecutul său şi a mărturisit că e obişnuit să aibă parte de un asemenea tratament din partea lui Prunea.

„Sunt obişnuit cu astfel de lucruri. Din când în când, cineva se leagă de trecut. Sunt ani de când se ia de mine. Probabil l-a deranjat că am fost alături de domnul Burleanu în acea campanie acum câţiva ani de zile. De atunci, o dată pe an sau chiar mai des lansează nişte atacuri la adresa mea. Sunt obişnuit când cineva care nu are ce să spună profesional şi să se ia de trecutul meu şi să abereze tot felul de chestii”, a spus Adrian Mutu într-o conferinţă de presă.