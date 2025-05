Ilie Dumitrescu nu s-a mai ascuns! Jucătorul lui Gigi Becali, lăudat în direct: "E sclipitor" - Antena Sport

Gigi Becali a dat lovitura la începutul acestui an. L-a adus la FCSB pe Juri Cisotti, italianul care s-a impus imediat în echipa lui Elias Charalambous. Ilie Dumitrescu este impresionat de fotbalistul care tocmai a împlinit 32 de ani.

Jucătorul lui Gigi Becali a făcut senzaţie şi în Derby de România, FCSB-Dinamo 3-1. A dat două pase de gol şi a înscris o dată, dar golul său a fost anulat.

Juri Cisotti, lăudat la scenă deschisă

Echipa lui Gigi Becali este aproape de a câştiga al doilea titlu consecutiv în Liga 1. Acest lucru se poate întâmpla chiar runda viitoare. ”E sclipitor. Joacă un fotbal total. Pe faza defensivă acoperă foarte bine zona, recuperează, iar pe faza ofensivă cere foarte bine, inteligent, în spațiul liber. A făcut o demarcare senzațională la gol (n.r.- cel anulat). Într-adevăr, a fost ofsaid. Se informează înainte să paseze, are soluție.

Văd assist-uri, văd lucruri făcute cu cap, e un jucător extrem de inteligent. Are și o capacitate de efort foarte bună. E un jucător super inteligent. Pentru mine, e un transfer extraordinar. N-am crezut că poate să se ridice la nivelul ăsta niciodată”, a transmis Ilie Dumitrescu, citat de digisport.ro.

După FCSB-Dinamo 3-1, echipa lui Elias Charalambous are un avans de 7 puncte faţă de locul secund ocupat de CFR Cluj şi 8 peste cei de la Universitatea Craiova. FCSB poate deveni campioană, din punct de vedere matematic, runda viitoare, fără să joace. Asta pentru că înaintea actualei campioane are loc meciul dintre Universitatea Craiova şi CFR Cluj. Dacă acest meci se termină la egalitate sau dacă oltenii înving, FCSB este deja campioană. Universitatea Craiova-CFR Cluj are loc sâmbătă, de la ora 20.30, fiind prima partidă din runda cu numărul 8 din play-off. Apoi, duminică se joacă meciul U Cluj-FCSB, de la ora 20.30, pe Cluj Arena. Ultimul meci al rundei este Dinamo-Rapid luni, de la ora 21.00.