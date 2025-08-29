Ilie Dumitrescu, val de laude pentru un jucător din Liga 1: "E o bestie!" - Antena Sport

Ilie Dumitrescu a vorbit despre un jucător din Liga 1. Acesta a venit cu un val de laude, fiind impresionat de condiția sa fizică.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Este vorba despre Steven Nsimba, atacant care a ajuns în această vară la Universitatea Craiova. Ilie Dumitrescu a transmis că acesta are o „forță excepțională”, numindu-l o „bestie”.

Ce a spus Ilie Dumitrescu despre Steven Nsimba

În opinia lui Ilie Dumitrescu, Steven Nsimba s-a ridicat la un nivel foarte bun, de la transferul la Universitatea Craiova. Acesta a menționat și că oltenii au soluții excelente în compartimentul ofensiv.

”Forță, abdomen, coordonare, tot. Are o forță excepțională. El nu are țesut adipos. Este o bestie. Arată senzațional.

Pot să spun că este foarte dificil cu cine să începi (n.r. în atac la Universitatea Craiova). Simba (n.r. Steven Nsimba) s-a ridicat la un nivel foarte bun și în meciurile în care n-a marcat.