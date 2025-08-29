Ilie Dumitrescu, val de laude pentru un jucător din Liga 1: "E o bestie!" - Antena Sport

Închide meniul
Ilie Dumitrescu, val de laude pentru un jucător din Liga 1: "E o bestie!"

Ilie Dumitrescu, val de laude pentru un jucător din Liga 1: "E o bestie!"

Ilie Dumitrescu, val de laude pentru un jucător din Liga 1: “E o bestie!”

Alex Ioniță Publicat: 29 august 2025, 18:35

Ilie Dumitrescu, val de laude pentru un jucător din Liga 1: E o bestie!

Hepta

Ilie Dumitrescu a vorbit despre un jucător din Liga 1. Acesta a venit cu un val de laude, fiind impresionat de condiția sa fizică.

Este vorba despre Steven Nsimba, atacant care a ajuns în această vară la Universitatea Craiova. Ilie Dumitrescu a transmis că acesta are o „forță excepțională”, numindu-l o „bestie”.

Ce a spus Ilie Dumitrescu despre Steven Nsimba

În opinia lui Ilie Dumitrescu, Steven Nsimba s-a ridicat la un nivel foarte bun, de la transferul la Universitatea Craiova. Acesta a menționat și că oltenii au soluții excelente în compartimentul ofensiv.

”Forță, abdomen, coordonare, tot. Are o forță excepțională. El nu are țesut adipos. Este o bestie. Arată senzațional.

Pot să spun că este foarte dificil cu cine să începi (n.r. în atac la Universitatea Craiova). Simba (n.r. Steven Nsimba) s-a ridicat la un nivel foarte bun și în meciurile în care n-a marcat.

A schimbat jocul când a intrat. Un progres enorm”, a spus Ilie Dumitrescu, la digisport.ro.

Mihai Rotaru, veste uriașă pentru jucătorii Universității Craiova: “Va fi o primă suplimentară”

Mihai Rotaru a venit cu o veste uriașă pentru jucătorii Universității Craiova. Patronul a dezvăluit că aceștia vor primi o „primă suplimentară”, după calificarea în Conference League.

Oltenii lui Mirel Rădoi se vor lupta pentru calificarea în primăvara europeană, fiind calificați în grupa principală a Conference League. Rapid Viena, Sparta Praga, Mainz, AEK Atena, Rakow și Noah sunt adversarele Universității Craiova.

După aflarea adversarilor, Mihai Rotaru a explicat că jucătorii au deja, în contract, câte o primă pentru calificarea în cupele europene.

Totuși, patronul oltenilor a venit cu o veste bună. Acesta a decis să ofere o altă sumă de bani, după performanța obținută de olteni.

„În afară de contracte, va fi o primă suplimentară. Nu discutăm așa ceva. De-a lungul timpului, când mai veneau căpitanii la mine să ceară prime, dar asta nu s-a mai întâmplat de mult, le ziceam: Băieți, datoria voastră e să cereți prime, datoria mea este să vă resping, așa că hai să mergem mai departe.

Ei au prime bune în contract, dar vor avea și prime suplimentare, pe care le voi discuta. Așa am hotărât cu acționarii. Nici nu contează cât e, atât timp cât e ceva în plus, cred eu că e bine-venită”, a spus Mihai Rotaru, la fanatik.ro.

