Imaginea deznădejdii! Cum au fost surprinşi Ciprian Marica, Gică Hagi şi Gică Popescu după golul lui Dinamo - Antena Sport

Ciprian Marica, Gică Hagi şi Gică Popescu au fost surprinşi foarte supăraţi în loja de pe Arena Naţională, după ce Dinamo a deschis rapid scorul în meciul cu Farul.

Milanov a înscris cu o lovitură de cap, după un corner, în minutul 8 al meciului. Anterior, Karamoko a şutat plasat, pe poartă, iar Buzbuchi a respins în corner.

Marica, Hagi şi Popescu surprinşi în lojă după golul lui Dinamo

Înaintea acestui meci, Dinamo ocupa locul 5 în Liga 1, cu 18 puncte. Cu o victorie, “câinii” ar urca pe locul 2 în Liga 1, la două puncte în spatele liderului Universitatea Craiova.

Farul era pe 10 înaintea acestui meci, cu 13 puncte. Constănţenii începuseră sezonul excelent, cu 10 puncte obţinute în primele 4 meciuri. În ultima etapă, Farul a fost învinsă cu 2-0 de liderul Universitatea Craiova.

Numit pe banca Farului după ce acţionarul majoritar Gică Hagi a renunţat la post, Ianis Zicu are ca obiectiv ca echipa lui să fie pe loc de play-off după 15 etape. Ianis Zicu a evoluat în trecut, ca jucător, pentru Dinamo.