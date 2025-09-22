Imaginea deznădejdii! Cum au fost surprinşi Ciprian Marica, Gică Hagi şi Gică Popescu după golul lui Dinamo - Antena Sport

Închide meniul
Imaginea deznădejdii! Cum au fost surprinşi Ciprian Marica, Gică Hagi şi Gică Popescu după golul lui Dinamo

Publicat: 22 septembrie 2025, 21:32

Gică Hagi şi Gică Popescu / AntenaSport

Ciprian Marica, Gică Hagi şi Gică Popescu au fost surprinşi foarte supăraţi în loja de pe Arena Naţională, după ce Dinamo a deschis rapid scorul în meciul cu Farul.

Milanov a înscris cu o lovitură de cap, după un corner, în minutul 8 al meciului. Anterior, Karamoko a şutat plasat, pe poartă, iar Buzbuchi a respins în corner.

Marica, Hagi şi Popescu surprinşi în lojă după golul lui Dinamo

Înaintea acestui meci, Dinamo ocupa locul 5 în Liga 1, cu 18 puncte. Cu o victorie, “câinii” ar urca pe locul 2 în Liga 1, la două puncte în spatele liderului Universitatea Craiova.

Marica, Hagi şi Popescu, după golul lui Dinamo / captura digisport.ro
Marica, Hagi şi Popescu, după golul lui Dinamo / captura digisport.ro

Farul era pe 10 înaintea acestui meci, cu 13 puncte. Constănţenii începuseră sezonul excelent, cu 10 puncte obţinute în primele 4 meciuri. În ultima etapă, Farul a fost învinsă cu 2-0 de liderul Universitatea Craiova.

Numit pe banca Farului după ce acţionarul majoritar Gică Hagi a renunţat la post, Ianis Zicu are ca obiectiv ca echipa lui să fie pe loc de play-off după 15 etape. Ianis Zicu a evoluat în trecut, ca jucător, pentru Dinamo.

“Îmi doresc foarte mult să câștig jocul. Eu i-am respectat pe fanii lui Dinamo și nu am avut nimic de împărțit cu ei. Sunt antrenor, respect clubul Dinamo, cum respect și clubul Rapid, clubul FCSB sau clubul Universitatea Craiova. Pentru faptul că am fost acolo și am jucat, sper să primesc același respect pe care și ei îl am față de ei”, declara Ianis Zicu în conferinţa de presă premergătoare meciului cu Dinamo.

 

