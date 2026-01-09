"Îmi doresc să nu prindă FCSB play-off-ul". Ștefan Baiaram, mesaj categoric despre lupta la titlu - Antena Sport

Ștefan Baiaram a acordat un interviu din Antalya, acolo unde se află în cantonament alături de Universitatea Craiova. Unul dintre cei mai buni jucători ai lui Filipe Coelho a vorbit inclusiv despre lupta la titlu și a spus cu cine se va bate echipa sa pentru trofeu, fiind întrebat dacă i-ar conveni ca FCSB să nu intre în primele șase la finalul sezonului regular.

Universitatea Craiova a fost cea mai bună echipă din Liga 1 în prima jumătate de sezon, oltenii terminând anul 2025 pe primul loc, la un punct distanță de Rapid și alte două de FC Botoșani și Dinamo. Oltenii se gândesc la titlul așteptat de mai bine de 30 de ani, iar cei din vestiar simt că au lotul capabil să ridice trofeul deasupra capului.

Ștefan Baiaram, verdict despre lupta la titlu din Liga 1

Recent, Ștefan Baiaram a vorbit într-un interviu acordat în Antalya despre acest aspect și a dezvăluit că echipa alb-albaștrilor din această stagiune este cea mai bună de când e el la club. În ceea ce privește formațiile pe care le vede contracandidate la titlu, mijlocașul a enumerat cele trei cluburi de top din București, declarând că din punct de vedere realist, o vede și pe FCSB în play-off.

Roș-albaștrii nu au avut parte de cel mai bun start de sezon, însă au prins teren, iar acum sunt la doar două puncte de ultima clasată între primele șase, Oțelul Galați. Totuși, Baiaram a spus răspicat că nu vrea să o vadă pe trupa lui Elias Charalambous în lupta pentru titlu.

“În momentul de față, cele mai mari șanse (n.r. să câștige titlul). Avem un lot foarte puternic, numeros, cu jucători de calitate care merg și la echipele naționale.