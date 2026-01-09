"Îmi doresc să nu prindă FCSB play-off-ul". Ștefan Baiaram, mesaj categoric despre lupta la titlu - Antena Sport

Închide meniul
Home | Fotbal | Liga 1 | "Îmi doresc să nu prindă FCSB play-off-ul". Ștefan Baiaram, mesaj categoric despre lupta la titlu

“Îmi doresc să nu prindă FCSB play-off-ul”. Ștefan Baiaram, mesaj categoric despre lupta la titlu

Andrei Nicolae Publicat: 9 ianuarie 2026, 12:15

Îmi doresc să nu prindă FCSB play-off-ul. Ștefan Baiaram, mesaj categoric despre lupta la titlu

Ștefan Baiaram, după un gol marcat / Sport Pictures

Ștefan Baiaram a acordat un interviu din Antalya, acolo unde se află în cantonament alături de Universitatea Craiova. Unul dintre cei mai buni jucători ai lui Filipe Coelho a vorbit inclusiv despre lupta la titlu și a spus cu cine se va bate echipa sa pentru trofeu, fiind întrebat dacă i-ar conveni ca FCSB să nu intre în primele șase la finalul sezonului regular.

Universitatea Craiova a fost cea mai bună echipă din Liga 1 în prima jumătate de sezon, oltenii terminând anul 2025 pe primul loc, la un punct distanță de Rapid și alte două de FC Botoșani și Dinamo. Oltenii se gândesc la titlul așteptat de mai bine de 30 de ani, iar cei din vestiar simt că au lotul capabil să ridice trofeul deasupra capului.

Ștefan Baiaram, verdict despre lupta la titlu din Liga 1

Recent, Ștefan Baiaram a vorbit într-un interviu acordat în Antalya despre acest aspect și a dezvăluit că echipa alb-albaștrilor din această stagiune este cea mai bună de când e el la club. În ceea ce privește formațiile pe care le vede contracandidate la titlu, mijlocașul a enumerat cele trei cluburi de top din București, declarând că din punct de vedere realist, o vede și pe FCSB în play-off.

Roș-albaștrii nu au avut parte de cel mai bun start de sezon, însă au prins teren, iar acum sunt la doar două puncte de ultima clasată între primele șase, Oțelul Galați. Totuși, Baiaram a spus răspicat că nu vrea să o vadă pe trupa lui Elias Charalambous în lupta pentru titlu.

În momentul de față, cele mai mari șanse (n.r. să câștige titlul). Avem un lot foarte puternic, numeros, cu jucători de calitate care merg și la echipele naționale.

De când sunt eu, consider că avem cea mai bună echipă în acest sezon. (n.r. Cine este principala contracandidată?) Sunt mai multe: Dinamo, Rapid. FCSB, dacă va intra în play-off, cu siguranță va fi o nucă tare.

(n.r. Ar fi bine ca FCSB să nu prindă play-off-ul?) Pentru noi, clar! Cu siguranță, ei vor pune probleme mari. Au o echipă foarte valoroasă, jucători cu experiență, iar acest lucru îi va ajuta. (n.r. Crezi că vor prinde play-off-ul?) Realist, da. Dar ce îmi doresc eu e să nu“, a spus mijlocașul oltenilor, potrivit gsp.ro.

În acest sezon, Baiaram a marcat 10 goluri și a oferit patru pase decisive în 31 de meciuri pentru Universitatea Craiova.

