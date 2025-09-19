„Îmi permit să glumesc...”. Leo Grozavu, reacție savuroasă după ce Botoșani a răpus-o pe FCSB - Antena Sport

Leo Grozavu, în timpul unui meci pe banca celor de la Botoșani/ Sport Pictures

Leo Grozavu a oferit o reacție savuroasă, după ce Botoșani a învins-o cu 3-1 pe FCSB, în etapa a zecea a Ligii 1. Antrenorul moldovenilor s-a declarat extrem de bucuros de succesul echipei sale.

FCSB a condus cu 1-0 în Moldova, însă Botoșani a întors scorul și a reușit să obțină o victorie uriașă. Moldovenii au acumulat 19 puncte și au urcat provizoriu pe locul secund, la egalitate cu Rapid.

Leo Grozavu, reacție savuroasă după ce Botoșani a răpus-o pe FCSB

Leo Grozavu a dezvăluit că în săptămâna meciului cu FCSB, a avut un salut special cu jucătorii săi: „Batem FCSB”, și-au spus aceștia, înaintea partidei cu campioana.

„Victoria este a tuturor, a fost o seară minunată pentru noi, am făcut o partidă bună, cu plusuri și minusuri, a fost un joc de luptă, în fazele de poartă am fost inspirați. Și în apărare, am întâlnit o echipă puternică, cu jucători de națională, era normal să aibă șanse.

Am spus toată săptămâna, îmi permit să glumesc, ne-am salutat cu „Batem FCSB”. Acesta a fost salutul, am profitat de problemele mentale din sânul lotului adversarului nostru.