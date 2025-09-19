„Îmi permit să glumesc...”. Leo Grozavu, reacție savuroasă după ce Botoșani a răpus-o pe FCSB - Antena Sport

Închide meniul
„Îmi permit să glumesc…”. Leo Grozavu, reacție savuroasă după ce Botoșani a răpus-o pe FCSB

Publicat: 19 septembrie 2025, 23:35

Leo Grozavu, în timpul unui meci pe banca celor de la Botoșani/ Sport Pictures

Leo Grozavu a oferit o reacție savuroasă, după ce Botoșani a învins-o cu 3-1 pe FCSB, în etapa a zecea a Ligii 1. Antrenorul moldovenilor s-a declarat extrem de bucuros de succesul echipei sale.  

FCSB a condus cu 1-0 în Moldova, însă Botoșani a întors scorul și a reușit să obțină o victorie uriașă. Moldovenii au acumulat 19 puncte și au urcat provizoriu pe locul secund, la egalitate cu Rapid. 

Leo Grozavu a dezvăluit că în săptămâna meciului cu FCSB, a avut un salut special cu jucătorii săi: „Batem FCSB”, și-au spus aceștia, înaintea partidei cu campioana.  

„Victoria este a tuturor, a fost o seară minunată pentru noi, am făcut o partidă bună, cu plusuri și minusuri, a fost un joc de luptă, în fazele de poartă am fost inspirați. Și în apărare, am întâlnit o echipă puternică, cu jucători de națională, era normal să aibă șanse.  

Am spus toată săptămâna, îmi permit să glumesc, ne-am salutat cu „Batem FCSB”. Acesta a fost salutul, am profitat de problemele mentale din sânul lotului adversarului nostru.  

Mă bucur că ne-a ieșit, avem un grup bun. Îmi place să rămân echilibrat, mai sunt multe etape. Ei au jucători de calitate, dar e adevărat, au o problemă în momentul de față, nu-mi place să vorbesc despre adversar, nu e treaba mea. Au jucători de calitate și au nevoie de un declic să revină pe linia de plutire”, a declarat Leo Grozavu, conform digisport.ro, după Botoșani – FCSB 3-1. 

FCSB a condus cu 1-0, prin golul marcat de Bîrligea în minutul 36. Botoşani a revenit şi s-a impus datorită reuşitelor lui Dumiter, din minutul 40, şi Kovtalyuk, din minutele 68, respectiv 90+2.   

Campioana are doar șapte puncte, acumulate după zece meciuri jucate. Pentru FCSB urmează debutul în grupa principală de Europa League, joi urmând să se dueleze cu Go Ahead Eagles, în deplasare. 

Cei trei bugetari care au încasat peste 3,5 milioane de lei spun că demisionează dacă sunt tăiate salariileCei trei bugetari care au încasat peste 3,5 milioane de lei spun că demisionează dacă sunt tăiate salariile
Comentarii


Va reuşi FCSB să prindă play-off-ul în acest sezon?
