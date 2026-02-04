A fost identificat! Decizia luată după ce suporterul lui Inter a aruncat cu o petardă către portarul lui Cremonese - Antena Sport

Portarul celor de la Cremonese, lovit de o petardă / X

Meciul dintre Cremonese și Inter, încheiat cu scorul de 2-0 în favoarea echipei antrenate de Cristi Chivu, a fost aproape să fie suspendat. Un suporter al oaspeților a aruncat o petardă înspre portarul Emil Audero.

Portarul și-a revenit abia după minute bune, iar jocul a fost în cele din urmă reluat. Poliția a intervenit însă rapid și l-a identificat și arestat pe făptaș.

Suporterul lui Inter a fost arestat

Potrivit cotidianului la Repubblica, suporterul celor de la Inter care a aruncat cu o petardă către portarul lui Cremonese a fost identificat de poliție și arestat.

Cu ajutorul imaginilor de pe camerele de supraveghere, s-a aflat că este vorba despre un ultras de doar 19 ani. Emil Audero a fost lovit la picior, dar a putut continua partida, încheiată cu scorul de 2-0 în favoarea lui Inter.

La acel moment, Lautaro Martinez, Cristi Chivu, dar și alți jucători ai Interului au intervenit pentru a calma suporterii și pentru a preveni o eventuală suspendare a partidei.