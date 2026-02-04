A fost identificat! Decizia luată după ce suporterul lui Inter a aruncat cu o petardă către portarul lui Cremonese - Antena Sport

Meciul dintre Cremonese și Inter, încheiat cu scorul de 2-0 în favoarea echipei antrenate de Cristi Chivu, a fost aproape să fie suspendat. Un suporter al oaspeților a aruncat o petardă înspre portarul Emil Audero.
Portarul și-a revenit abia după minute bune, iar jocul a fost în cele din urmă reluat. Poliția a intervenit însă rapid și l-a identificat și arestat pe făptaș.
Suporterul lui Inter a fost arestat
Potrivit cotidianului la Repubblica, suporterul celor de la Inter care a aruncat cu o petardă către portarul lui Cremonese a fost identificat de poliție și arestat.
Cu ajutorul imaginilor de pe camerele de supraveghere, s-a aflat că este vorba despre un ultras de doar 19 ani. Emil Audero a fost lovit la picior, dar a putut continua partida, încheiată cu scorul de 2-0 în favoarea lui Inter.
La acel moment, Lautaro Martinez, Cristi Chivu, dar și alți jucători ai Interului au intervenit pentru a calma suporterii și pentru a preveni o eventuală suspendare a partidei.
È stato arrestato dalla digos un ultrà 19enne della curva interista, del gruppo dei Viking: è accusato di aver lanciato il petardo che domenica scorsa ha stordito il portiere Emil Audero durante Cremonese-Inter. Non è lo stesso tifoso romagnolo ricoverato in ospedale, il quale… pic.twitter.com/pfr4KhGSNi
— Repubblica (@repubblica) February 3, 2026
