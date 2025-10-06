"Inexistenţi". Doi jucători, făcuţi praf după FCSB - Universitatea Craiova 1-0: "Nu au făcut nimic" - Antena Sport

Închide meniul
Publicat: 6 octombrie 2025, 8:18

Duel în FCSB - Universitatea Craiova 1-0/ Sport Pictures

Basarab Panduru a făcut praf doi jucători, după ce FCSB a învins-o cu 1-0 pe Universitatea Craiova, în etapa a 12-a din Liga 1. Fostul internaţional a criticat două dintre vedetele lui Mirel Rădoi.

Concret, Basarab Panduru i-a taxat pe Ştefan Baiaram şi pe Assad Al Hamlawi pentru prestaţia din derby-ul de pe Arena Naţională. Universitatea Craiova a ajuns la patru meciuri consecutive fără succes, în toate competiţiile.

Doi jucători, făcuţi praf după FCSB – Universitatea Craiova 1-0

Atât Ştefan Baiaram, cât şi Assad Al Hamlawi au fost rezerve în duelul cu FCSB. Ambii jucători au fost trimişi în teren în minutul 67, când au fost înlocuiţi Etim şi Nsimba.

Basarab Panduru a transmis că cei doi jucători au fost “inexistenţi” în duelul cu FCSB. Acesta a recunoscut, totodată, că oltenilor le-a fost dificil să evolueze în inferioritate numerică, după ce Alexandru Cicâldău a primit al doilea cartonaş galben în minutul 58.

“Assad și Baiaram au fost inexistenți. OK, nu e ușor 10 contra 11, dar nu ați făcut nimic”, a declarat Basarab Panduru, conform primasport.ro.

Universitatea Craiova a pierdut primul loc după această etapă. Rapid a urcat în fotoliul de lider, putând fi detronată în cazul în care Botoşani o va învinge pe UTA, în ultimul meci al rundei.

De cealaltă parte, FCSB a acumulat 13 puncte, după cele două victorii consecutive din campionat. Roş-albaştrii ocupă locul 11, fiind la cinci puncte distanţă de ultimul loc de play-off, ocupat de Unirea Slobozia.

