Întrebat dacă se gândeşte la titlu după egalul cu Dinamo, Dani Coman a anunţat obiectivul echipei sale - Antena Sport

Preşedintele lui FC Argeş, Dani Coman (46 de ani), s-a arătat mulţumit de egalul pe care echipa lui l-a obţinut acasă cu Dinamo.

După fluierul de final al meciului, Dani Coman a fost întrebat dacă se gândeşte la titlu. A râs şi a precizat că obiectivul lui la FC Argeş e să facă performanţă. A subliniat că este prea devreme pentru FC Argeş să se gândească şi la play-off, darămite la titlu.

Dani Coman: “Obiectivul e să facem performanţă”

“După aspectul jocului, da, cred că e un rezultat echitabil. A fost un meci frumos, cu jucători de calitate şi de o parte, şi de cealaltă. Personal, sunt mulţumit de rezultat.

(n.r: Ce le-a spus jucătorilor după meciul cu Dinamo) Le-am spus să se pregătească foarte bine, să se odihnească fiindcă acest rezultat nu înseamnă nimic dacă nu vom câştiga următorul meci, cu Slobozia.

(n.r: E prea mult să visaţi la titlu?) (n.r: râde) E frumos să visezi în viaţă, să îţi doreşti, să îţi propui obiective măreţe. Dar eu sunt realist, noi trebuie să o luăm pas cu pas. Mă entuziasmez mai greu, nu sunt aşa euforic. Nu am realizat nimic deocamdată. De când am venit la Piteşti am realizat o promovare. Deocamdată suntem pe un loc onorabil. E prea devreme acum să spunem că suntem bine, că suntem pe locul 5.