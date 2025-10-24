Întrebat dacă se gândeşte la titlu după egalul cu Dinamo, Dani Coman a anunţat obiectivul echipei sale - Antena Sport

Preşedintele lui FC Argeş, Dani Coman (46 de ani), s-a arătat mulţumit de egalul pe care echipa lui l-a obţinut acasă cu Dinamo.
După fluierul de final al meciului, Dani Coman a fost întrebat dacă se gândeşte la titlu. A râs şi a precizat că obiectivul lui la FC Argeş e să facă performanţă. A subliniat că este prea devreme pentru FC Argeş să se gândească şi la play-off, darămite la titlu.
Dani Coman: “Obiectivul e să facem performanţă”
“După aspectul jocului, da, cred că e un rezultat echitabil. A fost un meci frumos, cu jucători de calitate şi de o parte, şi de cealaltă. Personal, sunt mulţumit de rezultat.
(n.r: Ce le-a spus jucătorilor după meciul cu Dinamo) Le-am spus să se pregătească foarte bine, să se odihnească fiindcă acest rezultat nu înseamnă nimic dacă nu vom câştiga următorul meci, cu Slobozia.
(n.r: E prea mult să visaţi la titlu?) (n.r: râde) E frumos să visezi în viaţă, să îţi doreşti, să îţi propui obiective măreţe. Dar eu sunt realist, noi trebuie să o luăm pas cu pas. Mă entuziasmez mai greu, nu sunt aşa euforic. Nu am realizat nimic deocamdată. De când am venit la Piteşti am realizat o promovare. Deocamdată suntem pe un loc onorabil. E prea devreme acum să spunem că suntem bine, că suntem pe locul 5.
(n.r: Obiectivul e play-off-ul?) Obiectivul e să facem performanţă. Proiectul meu e pe termen lung. Mă gândesc să o învingem pe Metaloglobus în Cupă, pe Slobozia în campionat. O luăm pas cu pas, vom vedea”, a declarat Dani Coman după FC Argeş – Dinamo 1-1.
Echipa bucureşteană Dinamo a terminat la egalitate vineri seara, în deplasare, scor 1-1, cu formaţia FC Argeş, în etapa a 14-a din Liga 1.
Alexandru Musi a înscris în minutul 5, dar golul a fost anulat pentru o poziţie de ofsaid. Tot Dinamo a lovit bara, în minutul 24, prin Mărginean, pentru ca în minutul 35 Boateng să deschidă scorul cu o lovitură de cap. După numai cinci minute Robert Moldoveanu a egalat pentru piteşteni, cu un şut care a fost deviat în plasă de Stoinov. Repriza secundă nu a mai adus faze importante de poartă şi tabela a rămas neschimbată. FC Argeş – Dinamo s-a terminat 1-1.
Cele două echipe au acelaşi număr de puncte, 24. Dinamo e a patra în ierarhie, iar FC Argeş a cincea.
FC ARGEŞ: D. Lazar – Oancea, M. Tudose, Sadriu, Briceag – Raţă, Rober Sierra, Blagaic (Seto 69) – Caio Martins (Brobbey Luckasen 83), Ricardo Matos (Bettaieb 63), R. Moldoveanu (Y. Pîru 69). ANTRENOR: Bogdan Andone
DINAMO: Epassy – Sivis, K. Boateng, Stoinov, Opruţ – Gnahore, Mărginean (Kyriakou 67), C. Cîrjan (Cr. Mihai 77) – D. Armostrong (Milanov67), Perica (Alberto Soro 85), Al. Musi (Al. Pop 77). ANTRENOR: Zeljko Kopic
Cartonaşe galbene: Caio Martins 10, Ricardo Matos 54, Oancea 79 / Mărginean 18
Arbitri: Florin Andrei – Laszlo-Imre Bucsi, Alexandru Vodă
Arbitri VAR: Ionuţ Coza – Cosmin Vatamanu
