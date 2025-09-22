Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ioan Andone l-a criticat pe Zeljko Kopic după Dinamo - Farul 1-1: "Nu ai voie"! Cum l-a numit pe Zicu - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Ioan Andone l-a criticat pe Zeljko Kopic după Dinamo – Farul 1-1: “Nu ai voie”! Cum l-a numit pe Zicu

Ioan Andone l-a criticat pe Zeljko Kopic după Dinamo – Farul 1-1: “Nu ai voie”! Cum l-a numit pe Zicu

Publicat: 22 septembrie 2025, 23:44

Comentarii
Ioan Andone l-a criticat pe Zeljko Kopic după Dinamo – Farul 1-1: Nu ai voie! Cum l-a numit pe Zicu

Ioan Andone / AntenaSport

Ioan Andone (65 de ani), fost jucător şi ulterior antrenor al lui Dinamo, l-a criticat pe tehnicianul “câinilor”, Zeljko Kopic (48 de ani). Dinamo a condus-o cu 1-0 pe Farul, dar nu a reuşit să se impună. Milanov a deschis scorul rapid, cu o lovitură de cap, în minutul 8 al meciului. În a doua repriză, constănţenii aveau să egaleze prin Ramalho (min. 64), după o perioadă în care au controlat jocul.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ioan Andone a fost nemulţumit de faptul că Zeljko Kopic l-a scos în margine pe Karamoko, ce evoluează în mod obişnuit ca atacant central.

Ioan Andone l-a criticat pe Kopic: “Nu ai voie să-l scoţi pe Karamoko în margine”

“Dinamo trebuia să forțeze mai mult, dacă făceau 2-0… Rezultatul e echitabil, în repriza a doua Farul a controlat jocul. Nu ai voie să-l scoți pe Karamoko în margine, joacă 4-4-2!

Cu doi atacanți centrali, aveai alte șanse să controlezi mingea în față. Zicu, băiat deștept! Până la urmă, trebuie să ne mulțumim cu un punct”, a declarat Ioan Andone după Dinamo – Farul 1-1.

Dinamo – Farul 1-1

Echipa Farul Constanţa a încheiat la egalitate luni seara, în deplasare, scor 1-1, cu formaţia bucureşteană Dinamo, în cadrul etapei a zecea din Liga 1.

Reclamă
Reclamă

Dinamo a jucat foarte bine în prima repriză a partidei de pe Arena  Naţională, Karamoko şutând periculos în minutul 7, dar Buzbuchi respingând în corner. Armstrong a executat cornerul şi Milano a deschis scorul cu o lovitură de cap, în minutul 8. Armstrong a trimis pe lângă poartă în minutul 14, iar echipa alb-roşie a intrat la cabine cu avantaj minim, 1-0. Ianis Zicu a fost inspirat în minutul 59, când l-a trimis în teren pe Diogo Ramalho, iar portughezul a egalat în minutul 64, din pasa lui Răzvan Tănasă. Constănţenii au evoluat mai bine în partea secundă, blocând echipa lui Kopic şi scorul final a fost Dinamo – Farul 1-1.

În clasament, bucureştenii au ajuns la 19 puncte şi se află pe locul al treilea. Farul are 14 puncte şi este pe locul 8.

Specia care s-a înmulţit rapid în Marea Neagră. Considerată delicatesă în SUA, se vinde cu 100 de dolariSpecia care s-a înmulţit rapid în Marea Neagră. Considerată delicatesă în SUA, se vinde cu 100 de dolari
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Trebuia convocat Ianis Hagi pe lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cum am ajuns "campioni" la inflaţie, dar şi la deficit bugetar. Marea risipă de la stat
Observator
Cum am ajuns "campioni" la inflaţie, dar şi la deficit bugetar. Marea risipă de la stat
Ce oameni au reușit să-și pună liberalii în posturi de conducere la ANCOM. Consiliere și directoare PNL, plătite cu mii de euro la stat
Fanatik.ro
Ce oameni au reușit să-și pună liberalii în posturi de conducere la ANCOM. Consiliere și directoare PNL, plătite cu mii de euro la stat
23:44
Zeljko Kopic, supărat după Dinamo – Farul 1-1: „Nu a fost bună reacția noastră”
23:35
LIVE TEXTCeremonia de decernare a Balonului de Aur! Aitana Bonmati a câștigat trofeul, la fotbal feminin
23:30
Ianis Zicu, mulțumit cu punctul scos cu Dinamo. Ce a spus despre retragerea lui Mitriță de la echipa națională
23:18
“Nu am jucat ce trebuia” Reacţia lui Andrei Nicolescu după Dinamo – Farul 1-1!
23:10
Andrea Agnelli şi Pavel Nedved au fost condamnaţi la închisoare! Decizia instanţei
22:59
Dinamo – Farul 1-1. “Câinii” ratează șansa de a urca pe locul doi în Liga 1
Vezi toate știrile
1 Mircea Lucescu a anunţat lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria. Marea surpriză a selecţionerului 2 Alexandru Mitriţă s-a retras de la echipa naţională a României! Scrisoarea de adio 3 „E adevărat”. Giovanni Becali a confirmat oferta primită de Dan Petrescu. Salariul pe care l-ar putea încasa 4 Mircea Lucescu nu s-a abținut, după ce Alex Mitriță s-a retras de la echipa națională: “Să nu regrete!” 5 Programul stranierilor | Ianis Hagi a jucat 65 de minute în Bașakșehir – Alanyaspor 6 Zeljko Kopic a anunțat absenții pentru Dinamo – Farul. Ce a spus croatul despre criza de la FCSB
Citește și
Cele mai citite
Neluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinuluiNeluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinului
Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”
Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”
Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”