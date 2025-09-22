Ioan Andone l-a criticat pe Zeljko Kopic după Dinamo - Farul 1-1: "Nu ai voie"! Cum l-a numit pe Zicu - Antena Sport

Ioan Andone (65 de ani), fost jucător şi ulterior antrenor al lui Dinamo, l-a criticat pe tehnicianul “câinilor”, Zeljko Kopic (48 de ani). Dinamo a condus-o cu 1-0 pe Farul, dar nu a reuşit să se impună. Milanov a deschis scorul rapid, cu o lovitură de cap, în minutul 8 al meciului. În a doua repriză, constănţenii aveau să egaleze prin Ramalho (min. 64), după o perioadă în care au controlat jocul.
Ioan Andone a fost nemulţumit de faptul că Zeljko Kopic l-a scos în margine pe Karamoko, ce evoluează în mod obişnuit ca atacant central.
Ioan Andone l-a criticat pe Kopic: “Nu ai voie să-l scoţi pe Karamoko în margine”
“Dinamo trebuia să forțeze mai mult, dacă făceau 2-0… Rezultatul e echitabil, în repriza a doua Farul a controlat jocul. Nu ai voie să-l scoți pe Karamoko în margine, joacă 4-4-2!
Cu doi atacanți centrali, aveai alte șanse să controlezi mingea în față. Zicu, băiat deștept! Până la urmă, trebuie să ne mulțumim cu un punct”, a declarat Ioan Andone după Dinamo – Farul 1-1.
Dinamo – Farul 1-1
Echipa Farul Constanţa a încheiat la egalitate luni seara, în deplasare, scor 1-1, cu formaţia bucureşteană Dinamo, în cadrul etapei a zecea din Liga 1.
Dinamo a jucat foarte bine în prima repriză a partidei de pe Arena Naţională, Karamoko şutând periculos în minutul 7, dar Buzbuchi respingând în corner. Armstrong a executat cornerul şi Milano a deschis scorul cu o lovitură de cap, în minutul 8. Armstrong a trimis pe lângă poartă în minutul 14, iar echipa alb-roşie a intrat la cabine cu avantaj minim, 1-0. Ianis Zicu a fost inspirat în minutul 59, când l-a trimis în teren pe Diogo Ramalho, iar portughezul a egalat în minutul 64, din pasa lui Răzvan Tănasă. Constănţenii au evoluat mai bine în partea secundă, blocând echipa lui Kopic şi scorul final a fost Dinamo – Farul 1-1.
În clasament, bucureştenii au ajuns la 19 puncte şi se află pe locul al treilea. Farul are 14 puncte şi este pe locul 8.
