Ioan Andone l-a criticat pe Zeljko Kopic după Dinamo - Farul 1-1: "Nu ai voie"! Cum l-a numit pe Zicu - Antena Sport

Ioan Andone (65 de ani), fost jucător şi ulterior antrenor al lui Dinamo, l-a criticat pe tehnicianul “câinilor”, Zeljko Kopic (48 de ani). Dinamo a condus-o cu 1-0 pe Farul, dar nu a reuşit să se impună. Milanov a deschis scorul rapid, cu o lovitură de cap, în minutul 8 al meciului. În a doua repriză, constănţenii aveau să egaleze prin Ramalho (min. 64), după o perioadă în care au controlat jocul.

Ioan Andone a fost nemulţumit de faptul că Zeljko Kopic l-a scos în margine pe Karamoko, ce evoluează în mod obişnuit ca atacant central.

Ioan Andone l-a criticat pe Kopic: “Nu ai voie să-l scoţi pe Karamoko în margine”

“Dinamo trebuia să forțeze mai mult, dacă făceau 2-0… Rezultatul e echitabil, în repriza a doua Farul a controlat jocul. Nu ai voie să-l scoți pe Karamoko în margine, joacă 4-4-2!

Cu doi atacanți centrali, aveai alte șanse să controlezi mingea în față. Zicu, băiat deștept! Până la urmă, trebuie să ne mulțumim cu un punct”, a declarat Ioan Andone după Dinamo – Farul 1-1.

Dinamo – Farul 1-1

