Ioan Varga a făcut lumină în cazul "Louis Munteanu". Răsturnarea de situație anunțată de patronul de la CFR - Antena Sport

Ioan Varga a făcut lumină în cazul “Louis Munteanu”. Răsturnarea de situație anunțată de patronul de la CFR

Andrei Nicolae Publicat: 26 august 2025, 13:39

Louis Munteanu, în timpul unui meci / Sport Pictures

Louis Munteanu a fost în centrul unei controverse mari în ultima perioadă, după ce nu a fost prezent la antrenamentele CFR-ului și a ratat partida din campionat cu Oțelul Galați. În urmă cu puțin timp, Ioan Varga a ținut să lămurească situația atacantului care s-a aflat pe lista de transferuri a ardelenilor de la începutul noului sezon.

De când a început noul sezon, rolul lui Munteanu nu a fost bine definit de Dan Petrescu, ținând cont că a fost folosit fie din postura de titular, fie din cea de rezervă.

Ioan Varga dezminte orice conflict dintre CFR și Louis Munteanu

Patronul CFR a vorbit în premieră despre situația lui Louis Munteanu și a ținut să infirme orice scenariu care prezenta un conflict între jucători și club. Atacantul ar fi avut probleme cu cei din conducere din cauza transferului său care nu s-a mai făcut, la care s-ar mai fi adăugat nemulțumiri din cauza unor restanțe salariale.

Din acest motiv, Munteanu a decis să nu se mai prezinte la antrenamentele echipei și să rateze în mod intenționat și partida din campionat cu Oțelul Galați. După ce ieri s-a scris despre revenirea jucătorului de 23 de ani la club, Ioan Varga a vorbit astăzi și a spus că nu există niciun conflict între cele două tabere.

Finanțatorul a mărturisit că i-a dat chiar el câteva zile de vacanță lui Munteanu, doar că nu a reușit să transmită mai departe vestea către colegii din conducere. În plus, Varga a punctat că atacantul nu va primi vreo sancțiune, așa cum se specula.

El era foarte supărat din cauza meciurilor și din cauza faptului că nu a jucat foarte mult și că nu i-au ieșit prea multe. A vorbit cu mine și i-am dat câteva zile de vacanță, dar nu am apucat să vorbesc și cu cei din club.

Mi-a cerut mie voie. Dar cei din club nu au dat de mine că am fost pe avioane. Totul e în regulă acum. Nu va primi nicio amendă şi de mâine e din nou la echipă“, a declarat Ioan Varga, potrivit gsp.ro.

