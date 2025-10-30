Iuliu Mureşan, anunţ despre transferul lui Louis Munteanu: "Sigur că poate pleca şi la FCSB" - Antena Sport

Închide meniul
Iuliu Mureşan, anunţ despre transferul lui Louis Munteanu: “Sigur că poate pleca şi la FCSB”

Publicat: 30 octombrie 2025, 15:50

Louis Munteanu / Sport Pictures

Iuliu Mureşan, cel care a revenit în funcţia de preşedinte al celor de la CFR Cluj, a vorbit despre viitorul lui Louis Munteanu. La scurt timp după anunţul oficial legat de numirea lui Daniel Pancu pe banca echipei din Gruia, Mureşan a fost întrebat de situaţia atacantului de 23 de ani

După ce în vară, Neluţu Varga, patronul clujenilor, anunţa că are oferte de peste 10 milioane de euro pentru Munteanu, acesta a rămas la CFR Cluj. Recent, Dinamo Zagreb ar fi făcut o ofertă de 5 milioane de euro pentru atacantul naţionalei României.

În condiţiile în care şi FCSB şi-a manifestat interesul în mai multe rânduri, chiar pe finalul perioadei de mercato din vară, când Gigi Becali a declarat că a fost la un pas de a-l aduce la campioana României pe Munteanu, Iuliu Mureşan a anunţat acum că nu ar fi o problemă ca atacantul echipei sale să ajungă la formaţia roş-albastră, atâta timp cât se plăteşte suma corespunzătoare:

“Pentru Louis Munteanu au fost discuții și a fost foarte aproape să fie transferat. Dar, fiind un jucător așa valoros… Multe cluburi din afară încă îl urmăresc și se interesează.

Toată lumea e interesată de jucătorii buni. Da, sigur că poate pleca și la FCSB, pe o sumă corespunzătoare pleacă la orice echipă. Ați văzut că noi n-avem ideea să nu lăsăm jucători la echipele rivale”, a declarat Iuliu Mureşan, potrivit digisport.ro.

  • Louis Munteanu este cotat la suma de 5 milioane de euro
  • 2 goluri în 14 meciuri a marcat atacantul în acest sezon

FCSB se va duela cu Dinamo Zagreb pe 22 ianuarie, în penultima etapă a grupei de Europa League. Campioana Croaţiei ocupă locul secund în campionat, cu 22 de puncte, la trei puncte distanţă de liderul Hajduk Split, după 11 meciuri jucate.

