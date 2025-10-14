Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Joyskim Dawa a spus când revine pe teren la FCSB. Campioana, în criză după accidentarea lui Mihai Popescu - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Joyskim Dawa a spus când revine pe teren la FCSB. Campioana, în criză după accidentarea lui Mihai Popescu

Joyskim Dawa a spus când revine pe teren la FCSB. Campioana, în criză după accidentarea lui Mihai Popescu

Publicat: 14 octombrie 2025, 14:31

Comentarii
Joyskim Dawa a spus când revine pe teren la FCSB. Campioana, în criză după accidentarea lui Mihai Popescu

Joyskim Dawa, în timpul unui meci / Profimediaimages

Joyskim Dawa a spus când revine pe teren la FCSB, după accidentarea suferită în martie, la echipa naţională a Camerunului. Fundaşul campioanei nu a mai bifat niciun meci de atunci.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

FCSB trece printr-un moment dificil, dată fiind şi accidentarea suferită de Mihai Popescu la naţională, în meciul cu Austria. El a fost diagnosticat cu ruptură de ligamente încrucişate, astfel că va sta departe de teren câteva luni bune.

Joyskim Dawa a spus când revine pe teren la FCSB

FCSB nu se va putea baza nici pe Joyskim Dawa, până la finalul acestui an. Fundaşul de 29 de ani a transmis că va reveni pe teren anul viitor, după cantonamentul de iarnă.

Dawa a fost operat în Belgia, după ce a fost diagnosticat, la fel ca Mihai Popescu, cu ruptură de ligamente încrucişate. Fundaşul a dat asigurări că va reveni mai puternic.

“A fost dificil la început. Cei din staff-ul naționalei a crezut că este o accidentare ușoară. Nu a s-a crezut că ar fi probleme la ligamente. Am fost în Belgia să mă operez. Am acceptat accidentarea, chiar dacă nu este ușor. Am zis că este parte din cariera mea. Dacă nu accepți nu va fi bine.

Reclamă
Reclamă

Cred că voi reveni după vacanța de iarnă, 100% în cantonamentul de iarnă, dar cred că voi reveni mai puternic. Voi reveni în cel mai scurt timp. Fiți pregătiți să mă revedeți pe teren”, a declarat Joyskim Dawa, într-un interviu acordat pentru Sports Content EAD.

Joyskim Dawa mai are contract cu FCSB până în vara lui 2027. El a fost jucător de bază la formaţia campioană în sezoanele trecută, fiind transferat de la Botoşani în vara lui 2022 în schimbul sumei de 350.000 de euro.

Şofer român de TIR, acuzat de crimă în Italia. A înjunghiat mortal un conaţional, într-o parcareŞofer român de TIR, acuzat de crimă în Italia. A înjunghiat mortal un conaţional, într-o parcare
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine a fost omul meciului în România - Austria 1-0?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Momentul în care mama şi fetiţa ei sunt spulberate pe trecere, în Capitală. Filmare cu camera de bord
Observator
Momentul în care mama şi fetiţa ei sunt spulberate pe trecere, în Capitală. Filmare cu camera de bord
Dialogul uluitor în timpul meciului cu Austria avut de Mircea Lucescu cu un ziarist: “Nea Mircea, nu schimbi nimic?!” Răspunsul genial al selecționerului
Fanatik.ro
Dialogul uluitor în timpul meciului cu Austria avut de Mircea Lucescu cu un ziarist: “Nea Mircea, nu schimbi nimic?!” Răspunsul genial al selecționerului
14:30
Barcelona și-a prezentat tricourile speciale pentru El Clasico. Artistul promovat la derby-ul cu Real Madrid
14:29
Continuă coşmarul pentru Barcelona! Robert Lewandowski s-a accidentat şi ratează El Clasico
13:35
Ce transfer a ratat Ianis Hagi în vară! Tricolorul putea ajunge la unul dintre cele mai mari nume din Bundesliga
13:23
Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public”
13:21
Virgil Ghiţă i-a cucerit pe nemţi. Detalii despre “eroul” naţionalei din meciul cu Austria: “Va contribui semnificativ”
13:00
Edi Iordănescu, anunț despre revenirea pe banca României pentru barajul de World Cup 2026
Vezi toate știrile
1 Posibilele adversare ale României la barajul pentru World Cup 2026 după victoria cu Austria 2 Ce i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediat 3 Greşeala lui Edi Iordănescu pe care Lucescu a reparat-o la naţionala României. Dan Petrescu: “Băi, dar chiar nimeni nu vede” 4 „La asta să răspunzi tu”. Ralf Rangnick a răbufnit după ce Austria a fost învinsă de România: „Nu am venit cu nasul pe sus” 5 Gigi Becali i-a găsit înlocuitor lui Mihai Popescu, după accidentarea de la națională: „Nu poți să stai într-un jucător” 6 Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru”
Citește și
Cele mai citite
“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial
Cristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarieCristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarie
FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”
Decizia luată de MApN după ce Gigi Becali a anunţat că vrea să cumpere marca SteauaDecizia luată de MApN după ce Gigi Becali a anunţat că vrea să cumpere marca Steaua