Joyskim Dawa a spus când revine pe teren la FCSB. Campioana, în criză după accidentarea lui Mihai Popescu - Antena Sport

Joyskim Dawa a spus când revine pe teren la FCSB, după accidentarea suferită în martie, la echipa naţională a Camerunului. Fundaşul campioanei nu a mai bifat niciun meci de atunci.
FCSB trece printr-un moment dificil, dată fiind şi accidentarea suferită de Mihai Popescu la naţională, în meciul cu Austria. El a fost diagnosticat cu ruptură de ligamente încrucişate, astfel că va sta departe de teren câteva luni bune.
Joyskim Dawa a spus când revine pe teren la FCSB
FCSB nu se va putea baza nici pe Joyskim Dawa, până la finalul acestui an. Fundaşul de 29 de ani a transmis că va reveni pe teren anul viitor, după cantonamentul de iarnă.
Dawa a fost operat în Belgia, după ce a fost diagnosticat, la fel ca Mihai Popescu, cu ruptură de ligamente încrucişate. Fundaşul a dat asigurări că va reveni mai puternic.
“A fost dificil la început. Cei din staff-ul naționalei a crezut că este o accidentare ușoară. Nu a s-a crezut că ar fi probleme la ligamente. Am fost în Belgia să mă operez. Am acceptat accidentarea, chiar dacă nu este ușor. Am zis că este parte din cariera mea. Dacă nu accepți nu va fi bine.
Cred că voi reveni după vacanța de iarnă, 100% în cantonamentul de iarnă, dar cred că voi reveni mai puternic. Voi reveni în cel mai scurt timp. Fiți pregătiți să mă revedeți pe teren”, a declarat Joyskim Dawa, într-un interviu acordat pentru Sports Content EAD.
Joyskim Dawa mai are contract cu FCSB până în vara lui 2027. El a fost jucător de bază la formaţia campioană în sezoanele trecută, fiind transferat de la Botoşani în vara lui 2022 în schimbul sumei de 350.000 de euro.
