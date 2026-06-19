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Joyskim Dawa și-a decis viitorul! Impresarul fundașului de la FCSB a făcut anunțul

Alex Ioniță Publicat: 19 iunie 2026, 16:35

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Joyskim Dawa și-a decis viitorul! Impresarul fundașului de la FCSB a făcut anunțul

Joyskim Dawa joacă la FCSB din vara lui 2022 / Sportpictures

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Joyskim Dawa s-a decis! Impresajul jucătorului care a ajuns în 2022 la FCSB a făcut anunțul.

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În ultima perioadă, Joyskim Dawa ar fi primit mai multe propuneri de transfer, de la echipe din Grecia, Belgia, Rusia și Emiratele Arabe Unite. De asemenea, în această iarnă s-a vorbit despre interes și din partea lui Olympique Lyon. Totuși, fundașul nu se gândește să plece de la echipa lui Gigi Becali!

Joyskim Dawa s-a decis și rămâne la FCSB

Potrivit informațiilor oferite de impresarul David Jimenez, Joyskim Dawa este fericit la FCSB și nu își dorește o schimbare! Astfel, acesta va rămâne în lotul lui Marius Baciu și va lupta pentru calificarea în Conference League.

“În acest moment, nu ne gândim la niciun transfer. Josykim este foarte fericit la FCSB și își dorește să continue. Mai are un an de contract și vrem să stăm până la final.

Este adevărat că a existat interes pentru el, dar, după cum am spus, el se simte bine la actuala echipă și nu vrem să facem o schimbare”, a spus David Jimenez, agentul lui Dawa, conform digisport.ro.

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Joyskim Dawa a ajuns la FCSB de la FC Botoșani, în schimbul sumei de 350.000 de euro, în vara lui 2022. De atunci a adunat 147 de partide în tricoul roș-albastru, în care a marcat de 14 ori și a ofeirt 3 pase decisive.

În momentul de față, fundașul este cotat la suma de 1,8 milioane de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt. În cariera sa a mai jucat pentru: Cavigal, TA Rennes, Avranches, Monaco B, Gil Vicente, FC Mariupol și Valmiera

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