Jucătorii Rapidului, resemnați după ce au ratat victoria în Bănie: „Trăiesc senzația unei înfrângeri” - Antena Sport

Universitatea Craiova și Rapid București au remizat dramatic în cel mai important meci al etapei cu numărul 15 din Liga 1. Gruparea giuleșteană a urcat temporar pe primul loc în clasament, având avans de doar un punct față de Botoșani.
Formația antrenată de Costel Gâlcă a fost egalată în al zecelea minut de prelungire, după un penalty transformat de Steven Nsimba. Aioani a greșit decisiv și a faultat un adversar în careu.
Tobias Christensen: „Chiar și când nu jucăm bine, suntem periculoși”
Meci „încins” în Bănie, acolo unde gruparea pregătită de Mirel Rădoi a scos dramatic un punct din confruntarea cu Rapid București. Oltenii au dat lovitura în al zecelea minut de prelungire, din lovitură de la 11 metri.
După fluierul final, jucătorii lui Costel Gâlcă au tras concluziile, însă s-au declarat mulțumiți de acest punct, în ciuda faptului că au avut șansa unui succes uriaș.
„A fost un meci foarte greu, suntem foarte dezamăgiți să pierdem victoria pe final. Dar per total, a fost un rezultat echitabil. Trăiesc senzația unei înfrângeri cu gol marcat pe final. Dar ei au fost foarte buni, merită toate felicitările. La pauză am ajustat lucrurile, am jucat mai bine, dar ne putem mulțumi cu un egal.
Am fost eficienți, avem jucători de calitate. Chiar și când nu jucăm bine, suntem periculoși. Cred că suntem pe un loc bun, ne dezvoltăm, suntem sus în clasament, ne concentrăm să jucăm mai bine meci de meci. (Ai o explicația pentru care jucați o repriză într-un fel și alta altfel?) E normal în fotbal, uneori joci un meci întreg bine, uneori doar o repriză. Evident, obiectivul e să jucăm bine meci de meci”, a declarat Christensen, potrivit digisport.ro.
Elvir Koljic: „Așa e fotbalul”
„Un meci special, am petrecut niște ani aici. A fost un meci foarte greu, cel mai greu de până acum. Pot să zic că suntem mulțumiți cu rezultatul. Așa e fotbalul. Am știut că va fi un meci greu, Craiova joacă frumos, care poate face diferența în orice moment.
Am avut ocazia lui Petrila, asta e. Ei au avut mai multe ocazii, noi ne-am luptat, asta a fost. A fost un meci greu. Dacă ei marcau primii, era greu pentru noi. Ne mulțumim cu un punct și continuăm”, a sintetizat atacantul Rapidului.
Claudiu Petrila: „Ne-am înmuiat”
„Dacă ne întrebați la pauză, răspunsul era că da, suntem mulțumiți cu un punct. Dar să fii egalat în minutul 90+7, e puțin frustrant. La primul gol a fost o fază foarte bună, după o altă ocazie, dacă marcam, meciul era altfel.
(De ce doar o repriză?) Prima repriză am început-o foarte rău, au prins curaj, noi puțin ne-am înmuiat. Se putea și mai bine, dar suntem mulțumiți de ce am reușit până acum. Vom încerca să ne menținem ca până acum. Cum am spus-o după meciul cu Slobozia, sper să revin la forma mea bună și sunt pe drumul cel bun”, a explicat acesta, potrivit primasport.ro.
- Verdictul specialistului după ce Craiova a primit penalty la ultima fază a meciului cu Rapid. Jucătorul lăudat: „Stofă de stofă”
- Legenda Craiovei s-a revoltat, după ce Mirel Rădoi a plecat în timpul meciului cu Rapid: “Nu are voie să plece!”
- Victor Angelescu nu se teme de FCSB! Discurs războinic, după 2-2 cu Craiova: „Putem să câștigăm titlul”
- Mirel Rădoi a spus de ce a plecat la vestiare înainte de finalul din Univ. Craiova – Rapid 2-2: „Nu am mai avut răbdare”
- Costel Gâlcă şi-a pus la zid jucătorii după Universitatea Craiova – Rapid 2-2: “Sub orice critică! Unii nu au existat”