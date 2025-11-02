Jucătorii Rapidului, resemnați după ce au ratat victoria în Bănie: „Trăiesc senzația unei înfrângeri” - Antena Sport

Universitatea Craiova și Rapid București au remizat dramatic în cel mai important meci al etapei cu numărul 15 din Liga 1. Gruparea giuleșteană a urcat temporar pe primul loc în clasament, având avans de doar un punct față de Botoșani.

Formația antrenată de Costel Gâlcă a fost egalată în al zecelea minut de prelungire, după un penalty transformat de Steven Nsimba. Aioani a greșit decisiv și a faultat un adversar în careu.

Tobias Christensen: „Chiar și când nu jucăm bine, suntem periculoși”

Meci „încins” în Bănie, acolo unde gruparea pregătită de Mirel Rădoi a scos dramatic un punct din confruntarea cu Rapid București. Oltenii au dat lovitura în al zecelea minut de prelungire, din lovitură de la 11 metri.

După fluierul final, jucătorii lui Costel Gâlcă au tras concluziile, însă s-au declarat mulțumiți de acest punct, în ciuda faptului că au avut șansa unui succes uriaș.

„A fost un meci foarte greu, suntem foarte dezamăgiți să pierdem victoria pe final. Dar per total, a fost un rezultat echitabil. Trăiesc senzația unei înfrângeri cu gol marcat pe final. Dar ei au fost foarte buni, merită toate felicitările. La pauză am ajustat lucrurile, am jucat mai bine, dar ne putem mulțumi cu un egal.