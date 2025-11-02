Fanii Rapidului, show total la meciul cu Universitatea Craiova. Au „aprins” Bănia la golul marcat de Christensen - Antena Sport

Fanii Rapidului au făcut spectacol în meciul cu Universitatea Craiova. Giuleștenii au venit în număr mare în Bănie pentru a-și susține echipa la duelul din etapa a 15-a din Liga 1.
Tobias Christensen a reușit să deschidă scorul în minutul 16. Norvegianul a punctat după o acțiune superbă a lui Claudiu Petrila în flancul drept al atacului.
Fanii Rapidului, show total la meciul cu Universitatea Craiova
1256 de fani ai Rapidului au făcut deplasarea în Bănie pentru partida cu oltenii lui Mirel Rădoi. În frunte cu liderul de galerie, Liviu Ungurean, zis „Bocciu”, aceștia au creat o atmosferă de zile mari încă din primul minut al partidei.
După golul marcat de Tobias Christensen, fanii Rapidului au aprins fumigene în sectorul dedicat lor de pe „Ion Oblemenco”. Forțele de ordine au intervenit imediat, după cum se poate observa pe imagini, pentru ca lucrurile să nu degenereze.
Bucuria rapidiștilor a fost de scurtă durată însă. Universitatea Craiova a reușit să egaleze în minutul 30, atunci când Adrian Rus a marcat cu o lovitură de cap. Oltenii lui Mirel Rădoi au avut o ocazie uriașă și în minutul 2 al meciului, atunci când șutul lui Alexandru Cicâldău a lovit bara și s-a oprit pe linia porții giuleștenilor.
Echipele de start la Universitatea Craiova – Rapid:
Universitatea Craiova (3-5-2): Isenko – Romanchuk, A. Rus, Screciu – Mora, D. Matei, T. Băluță, Cicâldău, Bancu – Al Hamlawi, Baiaram.
Rezerve: L. Popescu, Badelj, Stefanovic, Fl. Ștefan, Mogoș, Anzor, Houri, Teles, Crețu, Băsceanu, Nsimba, Etim.
Antrenor: Mirel Rădoi
Rapid (4-2-3-1): Aioani – Manea, Pașcanu, Kramer, Onea (cpt.) – Keita, Vulturar – Dobre, Christensen, Petrila – Koljic.
Rezerve: Stolz – Bolgado, Ciobotariu, Braun, Bădescu, Hromada, Grameni, Gojkovic, R. Pop, Micovschi, Baroan, Jambor.
Antrenor: Costel Gâlcă
