Jucătorul care l-a refuzat pe Gigi Becali, aproape de un transfer în străinătate! Anunţul făcut: "Cel puţin trei cluburi îl vor!" - Antena Sport

„Să vă spun, am negociat deja, era luat, doar să-l semnăm contractul, şi el a zis că nu vine la FCSB. Când era la Cluj, eram dispus să plătesc, 10% din transfer, terminasem toate negocierile, am încercat, am vorbit, nu a vrut să vină. Fiecare cere cât vrea.

Că-i e frică de mine, a vorbit Mititelu, l-a sunat pe tatăl lui, că avea şi el posibilitatea să ia bani. El a zis că nu, că-i e frică de Gigi Becali. Bravo lui, să ştie, când vii, şi ai bărbăţie să joci fotbal…aici nu merge cu tra-la-la. Nu-ţi dau bani la mişto”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro.