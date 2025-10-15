Jucătorul de Liga Campionilor cu care Gigi Becali a negociat să-l aducă la FCSB: "E o poveste" - Antena Sport

Numele surpriză din primul 11 al naţionalei României cu Austria a fost cu siguranţă cel al lui Vlad Dragomir. Fotbalistul a făcut un meci bun şi a fost lăudat de toată lumea. Gigi Becali a recunoscut că şi FCSB a fost în tratative cu el.

Gigi Becali, finanțatorul campioanei SuperLigii, a dezvăluit că transferul a picat din motive financiare. ”Eu râdeam când am văzut că joacă cu Dragomir, cu Marin (n.r. Marius Marin). Dar faptul că am ținut mijlocul, înseamnă că ei au jucat bine. Mijlocul a fost al nostru. Nu au pasat nimic jucători de la marile echipe europene, nu au putut să paseze deloc. Înseamnă că am făcut bine ce am făcut. (n.r. l-ați vrut pe Vlad Dragomir la FCSB?) E posibil, mi se pare că Mihai știe. Mi se pare că l-am vrut, a și negociat ceva, a vorbit ceva. Juca în Anglia, la Arsenal. A vorbit Mihai ceva cu el, dar nu am putut să îl luăm, nu știu ce bani cereau ăia. E o poveste”, a spus Gigi Becali, conform fanatik.ro.

Vlad Dragomir este cotat la 2 milioane de euro

Mijlocașul de 26 de ani al lui Pafos traversează cel mai prolific moment al carierei, iar toamna aceasta tocmai ce a debutat în grupa principală din Champions League. Vlad Dragomir a mai jucat la Perugia și Virtus Entella, iar în vara lui 2021 a ajuns la Pafos. În actualul sezon a jucat în 14 meciuri, din care două sunt în faza principală a Ligii Campionilor. Cota sa de piață este de 2 milioane de euro.