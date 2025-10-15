Atletico Madrid pregătește o super-lovitură pe piața transferurilor! Jucătorul va veni gratis - Antena Sport

Închide meniul
Daniel Işvanca Publicat: 15 octombrie 2025, 17:51

Diego Simeone / Getty Images

Contractul lui Robert Lewandowski la Barcelona expiră la finalul acestui sezon, iar clubul catalan a anunțat deja că acesta nu va primi propunere de prelungire, principala problemă fiind vârsta atacantului.

Ajuns la vârsta de 37 de ani, polonezul nu ia în calcul retragerea din activitate, ba mai mult, are șanse mari să continue tot în Spania, la o rivală a celor de la Barcelona.

Robert Lewandowski, dorit de Atletico Madrid

Barcelona este deja în căutarea unui nou atacant, care să îl înlocuiască pe Robert Lewandowski, al cărui contract expiră la finalul acestui sezon. Polonezul este, la rândul său, în căutarea unui alt angajament, acesta având șanse mari să continue la nivel ridicat.

Potrivit celor de la fichajes.com, Atletico Madrid ia în calcul transferul vârfului ajuns la 37 de ani, mai ales că mutarea s-ar face gratis. Lewandowski nu ar fi primul atacant care ar pleca de la Barcelona la gruparea madrilenă.

În vara anului 2013, David Villa pleca la Atletico, după trei ani petrecuți la Barcelona. De asemenea, Luis Suarez a făcut și el acest pas în 2020, după șase ani în care a îmbrăcat tricoul „blaugrana”.

  • 10 milioane de euro este cota de piață a lui Robert Lewandowski
  • 156 de meciuri, 105 goluri și 20 de pase decisive are acesta la Barcelona
