Mihai Stoica a lăudat o rivală din campionat: "Mi se pare echipa primului sfert de sezon! Când vor fi sub presiune, vom vedea" - Antena Sport

Mihai Stoica a lăudat o rivală din campionat: "Mi se pare echipa primului sfert de sezon! Când vor fi sub presiune, vom vedea"

Publicat: 15 octombrie 2025, 17:51

Mihai Stoica a lăudat o rivală din campionat: “Mi se pare echipa primului sfert de sezon! Când vor fi sub presiune, vom vedea”

Publicat: 15 octombrie 2025, 17:51

Mihai Stoica a lăudat o rivală din campionat: Mi se pare echipa primului sfert de sezon! Când vor fi sub presiune, vom vedea

Mihai Stoica / Profimedia

Mihai Stoica, preşedintele Consiliului de Administraţie al celor de la FCSB, i-a lăudat pe rivalii de la Dinamo, pentru acest început de sezon. Chiar dacă şi-a adus aminte de greşelile de arbitraj din meciul câştigat de “câini” împotriva campioanei României, în luna august, Stoica a recunoscut că a fost o victorie meritată.

De asemenea, oficialul roş-albaştrilor i-a lăudat pe “câini” şi pentru modul în care se organizează şi a numit jucătorii care fac diferenţa la echipa lui Zeljko Kopic.

Mihai Stoica a lăudat-o pe Dinamo: “Este o echipă interesantă”

Cu toate acestea, Mihai Stoica are anumite semne de întrebare legate de jocul lui Dinamo pentru restul sezonului, fiind curios cum vor reuşi “câinii” să gestioneze situaţia atunci când vor fi sub presiune:

“Singura echipă care a câştigat împotriva noastră, pe merit, deşi a fost un penalty dubios, a fost Dinamo: 4-3. Dar a fost 4-2. Au jucat bine cu noi, chiar au făcut-o bine. Fluctuaţii şi la Dinamo… M-am uitat foarte atent la Craiova cu Dinamo. E greu să cataloghezi meciul ăla, că a fost o greşeală gravă de arbitraj. Trebuia eliminat Armstrong. E o greşeală impardonabilă.

Mi s-a părut Dinamo echipa primului sfert de sezon. În primul rând, au avut o organizare destul de bună a jocului. Primul 11 se cam ştie, e cam acelaşi. Se ştie că, dacă sunt apţi, Sivis, Boateng, Stoinov şi Opruţ sunt pe linia de fund. Când ai patru jucători în compartimentul defensiv care se ştiu, ai construit o bază. La noi nu ştii care sunt. E Cercel sau nu e Cercel? Mai departe, clar punct fix este Gnahore.

Mai departe, jucătorul care e placa turnantă, cu care construiesc, este Cîrjan. Anul trecut erau Cîrjan, Gnahore, Olsen. Acum e un semn de întrebare: Kyriakou sau Milanov, poate să intre şi Cristi Mihai sau Mărginean. Musi e clar că e jucătorul sub vârstă. Placa turnantă este Cîrjan, clar. Este o echipă interesantă. În momentul în care va fi sub presiune, vom vedea”, a declarat Mihai Stoica, la fanatik.ro.

1 Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public” 2 Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru” 3 Qatar – Emiratele Arabe Unite 2-1. Olăroiu, pas greşit: “O mare dezamăgire!” Ce şanse mai sunt pentru World Cup 2026 4 “Să zică direct că nu e nevoie de mine!” Răzvan Marin a răbufnit la criticile lui Mircea Lucescu 5 Veste proastă pentru Zeljko Kopic! Alexandru Musi, scos pe targă după 28 de minute în meciul cu Cipru U21 6 Portugalia – Ungaria 2-2, în preliminariile World Cup 2026. Victorii pentru Anglia, Spania și Turcia. Rezultatele serii
