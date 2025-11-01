Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Jucătorul lui Gică Hagi poate da lovitura. Fostul club patronat de Ronaldo Nazario e pe urmele sale - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Jucătorul lui Gică Hagi poate da lovitura. Fostul club patronat de Ronaldo Nazario e pe urmele sale

Jucătorul lui Gică Hagi poate da lovitura. Fostul club patronat de Ronaldo Nazario e pe urmele sale

Andrei Nicolae Publicat: 1 noiembrie 2025, 20:21

Comentarii
Jucătorul lui Gică Hagi poate da lovitura. Fostul club patronat de Ronaldo Nazario e pe urmele sale

Jucătorii Farului, înainte de un meci / Sport Pictures

Farul poate face din nou un transfer într-una dintre cele mai importante țări din fotbalul european. Narek Grigoryan, fotbalistul de bandă al echipei lui Ianis Zicu, este pe lista a doua echipe din Spania, și anume Levante și Real Valladolid, cea din urmă fiind fosta formație patronată de Ronaldo Nazario.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gică Hagi poate da o nouă lovitură pe plan financiar, pentru că două cluburi din Spania sunt interesate de Narek Grigoryan. Evoluțiile armeanului adus în 2023 de la FC Urartu le-au atras atenția celor de la Levante, ocupanta locului 16 din La Liga, dar și a lui Real Valladolid, clubul care a retrogradat stagiunea trecută în liga a doua din Spania.

Narek Grigoryan poate ajunge în Spania

Potrivit sport.ro, Real Valladolid și-l dorește pe jucătorul de 24 de ai pentru a aduce un plus în sistemul ofensiv al formației care își dorește să revină cât mai rapid înapoi în La Liga. În prezent, clubul care a fost patronat câțiva ani de Ronaldo Nazario, până la momentul retrogradării din 2025, este pe poziția a 10-a în La Liga2, la două puncte distanță de locurile de baraj pentru promovare.

Cealaltă echipă interesată de Grigoryan, Levante, și-a manifestat și în trecut interesul pentru fotbalistul armean, iar în decembrie urmează să trimită scouteri pentru a evalua prestațiile armeanului. În prima lună a iernii, constănțenii dau peste Dinamo în Cupa României, după care au meciuri cu Metaloglobus, UTA și “U” Cluj.

În cazul în care Narek Grigoryan ar fi transferat în iarnă, atunci Gică Hagi ar bifa un nou “produs de export”. Până acum, cifrele din acest sezon al jucătorului de la Farul nu au ieșit în evidență, el marcând un singur gol în 11 meciuri, la care a adăugat o pasă decisivă.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB în grupa principală a Europa League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Momentul în care o căruţă cu patru copii este spulberată de o maşină. Un bebeluş a murit
Observator
Momentul în care o căruţă cu patru copii este spulberată de o maşină. Un bebeluş a murit
MM Stoica, analiză dură a FCSB: „Suntem pe fundul prăpastiei! Bifăm un record istoric”. Ce se întâmplă cu Alibec 
Fanatik.ro
MM Stoica, analiză dură a FCSB: „Suntem pe fundul prăpastiei! Bifăm un record istoric”. Ce se întâmplă cu Alibec 
22:15
VIDEOVitoria Guimaraes – Benfica LIVE VIDEO (22:30). “Vulturii” lui Mourinho se pot apropia de rivale
21:59
Bayern Munchen – Bayer Leverkusen 3-0. Campioana Germaniei ajunge la 9 succese la rând
21:50
LIVE TEXTU Cluj – FCSB 0-2. Campioana vrea să se apropie de locurile de play-off
21:44
Echipa finanțată de frații Pavăl poate pierde “la masa verde” dintr-un motiv stupid. Se repetă scenariul “Sepsi”
21:30
VIDEOBoston Bruins, victorie la limită contra lui Carolina Hurricanes. 3 victorii la rând acasă pentru trupa din Massachusetts
21:26
Murgia şi-a lăsat echipa în 10! A luat două galbene în patru minute
Vezi toate știrile
1 Marea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov 2 Reacţia lui PSV, după ce Dennis Man a făcut un nou meci de senzaţie în Eredivisie 3 VIDEODennis Man, gol şi assist pentru PSV. O nouă evoluţie de senzaţie 4 A valorat 1 milion de euro la FCSB, acum are salariu de 75 de milioane de lei vechi: “Asta-i România!” 5 “Semnăm zilele acestea!” Meme Stoica anunţă un nou director sportiv la FCSB 6 Miliardarul român, care a fost acţionar la Dinamo, a divorţat! A pierdut şi clubul de fotbal, acum şi soţia!
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat AhmetovMarea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov
Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedentGigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent
Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”
Ce a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama eiCe a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama ei