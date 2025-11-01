Jucătorul lui Gică Hagi poate da lovitura. Fostul club patronat de Ronaldo Nazario e pe urmele sale - Antena Sport

Farul poate face din nou un transfer într-una dintre cele mai importante țări din fotbalul european. Narek Grigoryan, fotbalistul de bandă al echipei lui Ianis Zicu, este pe lista a doua echipe din Spania, și anume Levante și Real Valladolid, cea din urmă fiind fosta formație patronată de Ronaldo Nazario.

Gică Hagi poate da o nouă lovitură pe plan financiar, pentru că două cluburi din Spania sunt interesate de Narek Grigoryan. Evoluțiile armeanului adus în 2023 de la FC Urartu le-au atras atenția celor de la Levante, ocupanta locului 16 din La Liga, dar și a lui Real Valladolid, clubul care a retrogradat stagiunea trecută în liga a doua din Spania.

Narek Grigoryan poate ajunge în Spania

Potrivit sport.ro, Real Valladolid și-l dorește pe jucătorul de 24 de ai pentru a aduce un plus în sistemul ofensiv al formației care își dorește să revină cât mai rapid înapoi în La Liga. În prezent, clubul care a fost patronat câțiva ani de Ronaldo Nazario, până la momentul retrogradării din 2025, este pe poziția a 10-a în La Liga2, la două puncte distanță de locurile de baraj pentru promovare.

Cealaltă echipă interesată de Grigoryan, Levante, și-a manifestat și în trecut interesul pentru fotbalistul armean, iar în decembrie urmează să trimită scouteri pentru a evalua prestațiile armeanului. În prima lună a iernii, constănțenii dau peste Dinamo în Cupa României, după care au meciuri cu Metaloglobus, UTA și “U” Cluj.

În cazul în care Narek Grigoryan ar fi transferat în iarnă, atunci Gică Hagi ar bifa un nou “produs de export”. Până acum, cifrele din acest sezon al jucătorului de la Farul nu au ieșit în evidență, el marcând un singur gol în 11 meciuri, la care a adăugat o pasă decisivă.