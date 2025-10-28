Juri Cisotti a primit verdictul. Cât stă pe bară mijlocașul lui FCSB accidentat în meciul cu UTA - Antena Sport

Închide meniul
Home | Fotbal | Liga 1 | Juri Cisotti a primit verdictul. Cât stă pe bară mijlocașul lui FCSB accidentat în meciul cu UTA

Juri Cisotti a primit verdictul. Cât stă pe bară mijlocașul lui FCSB accidentat în meciul cu UTA

Andrei Nicolae Publicat: 28 octombrie 2025, 17:15

Juri Cisotti a primit verdictul. Cât stă pe bară mijlocașul lui FCSB accidentat în meciul cu UTA

Juri Cisotti, ieșit accidentat în meciul FCSB - UTA / Sport Pictures

Suporterii de la FCSB pot răsufla ușurați, pentru că accidentarea suferită de Juri Cisotti în partida din campionat contra celor de la UTA nu este una atât de serioasă. Cu “infirmeria” plină, ultimul lucru de care mai aveau nevoie de roș-albaștrii era încă o problemă medicală, însă mijlocașul italian urmează să se recupereze extrem de repede.

Juri Cisotti a ieșit accidentat din meciul cu UTA, iar mulți fani ai campioanei s-au gândit la ce e mai rău. Între timp, fotbalistul adus anul trecut de la Oțelul a fost supus unor investigații și unui RMN și a primit diagnosticul din partea medicilor: contuzie puternică la genunchiul drept, potrivit golazo.ro.

Juri Cisotti a scăpat de ce era mai rău

Teama cea mai mare a staff-ului FCSB-ului, și anume cea legată de o eventuală problemă la ligamente, s-a risipit odată cu aflarea verdictului. Cisotti va urma un tratament și chiar va face deplasarea alături de colegii săi la Bistrița, unde FCSB urmează să joace în Cupa României.

Italianul nu va evolua însă în duelul din grupele competiției, însă în funcție de rapiditatea recuperării sale, ar putea să o facă în următorul meci din campionat. Sâmbătă, roș-albaștrii dau peste “U” Cluj, iar Cisotti ar putea să își facă apariția chiar din primul minut.

În 47 de partide adunate până acum pentru formația roș-albastră, mijlocașul de 32 de ani a marcat de opt ori și a oferit nouă pase decisive.

