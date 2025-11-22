Kopic, întrebat dacă Musi a fost forţat să se antreneze accidentat la naţionala U21! Răspunsul antrenorului - Antena Sport

Antrenorul lui Dinamo, Zeljko Kopic (48 de ani), a fost întrebat la conferinţa de presă premergătoare meciului “câinilor” cu Botoşani dacă Alex Musi (21 de ani) a fost forţat să se antreneze la naţionala U21, deşi se ştia că este accidentat.

Kopic a răspuns tranşant că nu vrea să se gândească la aşa ceva. El a transmis că şansele ca Musi să evolueze cu Botoşani sunt foarte mici.

Zeljko Kopic, întrebat dacă Musi a fost forţat să se antreneze la naţionala U21: “Nu vreau să merg în direcția asta”

„Nu vreau să merg în direcția asta. Am avut informații, am vorbit cu selecționerul naționalei, am vorbit cu Alex. Asta a fost situația.

Mereu ne încurcă accidentările, dar trebuie să ne adaptăm situației. În primul rând trebuie să ajungem în play-off, apoi să ne luptăm pentru un loc de cupe europene. De asemenea, mai avem și Cupa. De titlu vorbim abia la final.

Botoșani este echipa cu cel mai bun joc de acasă în acest sezon, noi cred că suntem a doua echipă cea mai bună în deplasare. Mergem cu ambiție, vom lupta, știm cum joacă Botoșani acasă. Vor fi multe dueluri puternice, trebuie să fim la cel mai bun nivel. Este un meci dificil, Botoșani își merită locul în clasament.