Kourt Zouma a ajuns la Cluj! Câştigătorul de Liga Campionilor e gata să semneze cu CFR - Antena Sport

Kourt Zouma a ajuns la Cluj! Câştigătorul de Liga Campionilor e gata să semneze cu CFR

Publicat: 1 septembrie 2025, 13:08

Kourt Zouma a ajuns la Cluj! Câştigătorul de Liga Campionilor e gata să semneze cu CFR

Kurt Zouma / Profimedia

Kourt Zouma a ajuns la Cluj şi este aproape de a semna cu CFR. Formaţia din Gruia este la un pas de a da lovitura sezonului în Liga 1 prin aducerea fostului fundaş de la Chelsea.

Încă de vineri a apărut informaţia legată de venirea lui Zouma la CFR Cluj. Se pare că această mutare este din ce în ce mai aproape de a se realiza.

Kurt Zouma, gata să semneze cu CFR Cluj

Potrivit fanatik.ro, Kurt Zouma a ajuns deja la Cluj şi urmează să semneze cu formaţia patronată de Neluţu Varga. Cristi Balaj, preşedintele celor de la CFR Cluj, nu a vrut să vorbească prea mult pe acest subiect:

“Când s-a semnat un contract îl punem pe site, atunci putem să discutăm. Nici nu pot să confirm, nici nu pot să infirm”, a declarat Cristi Balaj, potrivit fanatik.ro.

Ajuns la 30 de ani, Kurt Zouma este fără echipă de la 1 iulie, după ce s-a despărţit de West Ham. În ultimul an în care s-a aflat sub contract cu “ciocănarii”, el a fost împrumutat în Arabia Saudită, la Al-Orobah.

Cotat la 10 milioane de euro pe transfermarkt.com, Zouma a fost crescut de St. Etienne, echipă de la care s-a transferat în 2014 la Chelsea. În cariera sa, el a mai evoluat la echipe precum Stoke City şi Everton, sub formă de împrumut, înainte de a începe să joace mai mult, echipă alături de care a cucerit trofeul UEFA Champions League în 2021.

Pe lângă trofeul UEFA Champions League, Zouma a mai câştigat alături de Chelsea două titluri în Premier League, în 2015 şi 2017. El mai are titlul mondial la U20 cu naţionala Franţei, dar şi trofeul Nations League, în 2021.

