Kourt Zouma a ajuns la Cluj! Câştigătorul de Liga Campionilor e gata să semneze cu CFR - Antena Sport

Kourt Zouma a ajuns la Cluj şi este aproape de a semna cu CFR. Formaţia din Gruia este la un pas de a da lovitura sezonului în Liga 1 prin aducerea fostului fundaş de la Chelsea.

Încă de vineri a apărut informaţia legată de venirea lui Zouma la CFR Cluj. Se pare că această mutare este din ce în ce mai aproape de a se realiza.

Kurt Zouma, gata să semneze cu CFR Cluj

Potrivit fanatik.ro, Kurt Zouma a ajuns deja la Cluj şi urmează să semneze cu formaţia patronată de Neluţu Varga. Cristi Balaj, preşedintele celor de la CFR Cluj, nu a vrut să vorbească prea mult pe acest subiect:

“Când s-a semnat un contract îl punem pe site, atunci putem să discutăm. Nici nu pot să confirm, nici nu pot să infirm”, a declarat Cristi Balaj, potrivit fanatik.ro.

Ajuns la 30 de ani, Kurt Zouma este fără echipă de la 1 iulie, după ce s-a despărţit de West Ham. În ultimul an în care s-a aflat sub contract cu “ciocănarii”, el a fost împrumutat în Arabia Saudită, la Al-Orobah.