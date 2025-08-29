Neluțu Varga pregătește lovitura verii! Negociază cu un nume uriaș, câștigător de UCL și Premier League - Antena Sport

Închide meniul
Neluțu Varga pregătește lovitura verii! Negociază cu un nume uriaș, câștigător de UCL și Premier League

Alex Ioniță Publicat: 29 august 2025, 12:48

Neluțu Varga pregătește lovitura verii! Negociază cu un nume uriaș, câștigător de UCL și Premier League

Hepta

Neluțu Varga vrea să dea o adevărată lovitură la CFR Cluj, după eliminarea din cupele europene. Patronul echipei din Gruia negociază cu un jucător uriaș, care a câștigat, printre altele, Champions League-ul și două titluri în Premier League.

Este vorba despre Kurt Zouma, fundaș care a jucat pentru cluburi importante, precum Chelsea, Everton sau West Ham.

Neluțu Varga pregătește lovitura verii: Kurt Zouma la CFR Cluj

Potrivit infomrațiilor oferite de gsp.ro, Neluțu Varga a intrat „pe fir” și negociază cu Kurt Zouma, care și-a reziliat contractul cu West Ham, după ce a fost împrumutat, în sezonul trecut, la Al-Orobah, în Arabia Saudită.

Sursa citată a transmis că semnalele din partea jucătorului sunt pozitive, semn că negocierile vor continua, în perioada următoare.

Zouma a fost „crescut” de Saint-Etienne, iar mai apoi cumpărat de Chelsea, în schimbul sumei de 14 milioane de euro. În tricoul londonezilor a adunat 151 de partide și a câștigat 2 titluri în Premier League, un UEFA Champions League și o Supercupă a Europei.

Mai apoi a evoluat pentru formații precum Stoke City (împrumut), Everton (împrumut), West Ham și Al-Orobah (împrumut).

În momentul de față, fundașul de 30 de ani, care a adunat 11 selecții la naționala Franței, este cotat la suma de 10 milioane de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.

Gigi Becali l-a sunat pe Neluţu Varga! Detalii incendiare legate de contractul lui Louis Munteanu cu CFR Cluj

Gigi Becali l-a sunat pe Neluţu Varga pentru a-l cumpăra pe Louis Munteanu pentru 4 milioane de euro. Finanţatorul de la FCSB a dezvăluit că CFR îl deţine de fapt în co-proprietate pe atacantul de 23 de ani cu impresarul Pietro Chiodi, 50-50%.

Vremea 1-29 septembrie 2025. Vara intră în prelungiri, cu temperaturi de 35 de grade. Unde va fi cel mai caldVremea 1-29 septembrie 2025. Vara intră în prelungiri, cu temperaturi de 35 de grade. Unde va fi cel mai cald
Louis Munteanu a fost în centrul unui scandal monstru la CFR Cluj, după ce a lipsit mai multe zile de la antrenamentele clubului din Gruia. A fost momentul de care Becali a vrut să profite pentru a-l transfera pe vârf.

“Am vorbit cu tati ieri. `Să nu te superi`, i-am spus. Mi-a zis `că nu mă supăr pe tine, dar e prea puţin`. Eu aşa pot să dau, în România sunt bani mulţi 4 milioane de euro. Era îndoit, “tati”, `vreau 12 milioane de euro`. Îl are jumate – jumate cu Petr Chiodi. E băiat deştept. Să nu se supere “tati” de lucrurile astea, bravo lui! Mi-a luat mie faţa cu asta.

A fost băiat deştept. Îl mai las pe `tati` puţin că e supărat. El are cinci puncte ca şi mine şi are un meci în plus, eu sunt mai rău decât eu. Se întâmplă lucruri pe care nu le poţi explica. Ştii ce i-am spus? Tot eu cu tine ne batem la campionat. N-am vrut să spun asta să nu se supere Mirel. Mi-a spus “aşa e, `tati`, numai noi doi suntem”, a spus Becali, citat de fanatik.ro.

