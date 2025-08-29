Neluțu Varga pregătește lovitura verii! Negociază cu un nume uriaș, câștigător de UCL și Premier League - Antena Sport

Neluțu Varga vrea să dea o adevărată lovitură la CFR Cluj, după eliminarea din cupele europene. Patronul echipei din Gruia negociază cu un jucător uriaș, care a câștigat, printre altele, Champions League-ul și două titluri în Premier League.
Este vorba despre Kurt Zouma, fundaș care a jucat pentru cluburi importante, precum Chelsea, Everton sau West Ham.
Neluțu Varga pregătește lovitura verii: Kurt Zouma la CFR Cluj
Potrivit infomrațiilor oferite de gsp.ro, Neluțu Varga a intrat „pe fir” și negociază cu Kurt Zouma, care și-a reziliat contractul cu West Ham, după ce a fost împrumutat, în sezonul trecut, la Al-Orobah, în Arabia Saudită.
Sursa citată a transmis că semnalele din partea jucătorului sunt pozitive, semn că negocierile vor continua, în perioada următoare.
Zouma a fost „crescut” de Saint-Etienne, iar mai apoi cumpărat de Chelsea, în schimbul sumei de 14 milioane de euro. În tricoul londonezilor a adunat 151 de partide și a câștigat 2 titluri în Premier League, un UEFA Champions League și o Supercupă a Europei.
Mai apoi a evoluat pentru formații precum Stoke City (împrumut), Everton (împrumut), West Ham și Al-Orobah (împrumut).
În momentul de față, fundașul de 30 de ani, care a adunat 11 selecții la naționala Franței, este cotat la suma de 10 milioane de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.
