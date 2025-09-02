Gigi Becali vrea un jucător de la CFR Cluj: "Îl vreau pentru cupele europene. Măcar atât" - Antena Sport

Închide meniul
Gigi Becali vrea un jucător de la CFR Cluj: “Îl vreau pentru cupele europene. Măcar atât”

Publicat: 2 septembrie 2025, 13:57

Gigi Becali vrea un jucător de la CFR Cluj: Îl vreau pentru cupele europene. Măcar atât

Gigi Becali / Profimedia

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a anunţat că este interesat de un fundaş care evoluează la rivala CFR Cluj. După ce a apărut informaţia că există un interes al campioanei României pentru Mario Tudose, jucător care este deţinut atât de FC Argeş, cât şi de Benfica, se pare că patronul roş-albaştrilor are alte ţinte.

Dacă Becali a confirmat că Mihai Stoica este cel în măsură să vorbească despre Mario Tudose, cei doi discutând deja. Cu taote acestea, Becali vrea un jucător cu experienţă pentru postul de fundaş central.

Gigi Becali îl vrea pe Leo Bolgado de la CFR Cluj

Gigi Becali vrea să se bazeze în cupele europene pe Leo Bolgado, jucătorul celor de la CFR Cluj. Chiar dacă nu îl consideră extraordinar, Becali apreciază jocul de cap al fundaşului din Gruia. De asemenea, el i-a analizat şi pe Joyskim Dawa şi Siyabonga Ngezana, alţi doi fundaşi centrali din echipa campioanei României:

“(n.r. Despre interesul pentru Mario Tudose de la FC Argeș) Eu habar nu am, Meme a vorbit cu el. Eu nu știu, nu îl cunosc pe Tudose, Meme îl cunoaște, nu îl știu cine e, nu l-am văzut niciodată. Nu pot să spun asta, vreau un fundaș central cu experiență, un fundaș central pentru cupele europene.

Păi Leo Bolgado e variantă, nu îmi displace, nu este extraordinar, dar e înalt, dă cu capul. Măcar atât, la mine la echipă fundașii centrali, dacă nu ești Ngezana, care mai greșește, e adevărat, dar e fundaș central adevărat, măcar să dai cu capul.

Cum dădea Dawa. Dawa nu era. Dawa puternic, venea lângă atacant, îi dădea un piept și dădea cu capul în minge. Mă, asta dacă faci, că dacă este… Păi după face o sută de milioane. Dacă, de exemplu, Ngezana n-ar greși, păi ar costa o sută de milioane”, a declarat Gigi Becali, la fanatik.ro.

Cotat la 1,8 milioane de euro pe transfermarkt.com, Leo Bolgado a ajuns la CFR Cluj în vara anului 2024, atunci când formaţia din Gruia a plătit 500.000 de euro pentru transferul său de la Leixoes. Fundaşul central brazilian a mai jucat la echipe precum Casa Pia şi Alverca, dar şi la Coimbra, în ţara sa natală, Brazilia.

