Lamine Ghezali, dorit de o fostă campioană a Spaniei! Jucătorul este pe "lista neagră" a lui Zeljko Kopic la Dinamo - Antena Sport

În ciuda înfrângerii, Kopic a declarat că are mare încredere în jucătorii săi şi că este optimist în ceea ce priveşte jocurile următoare ale lui Dinamo, după prestaţia din meciul cu Rapid:

„Foarte trist. Nu îmi place să vorbesc despre noroc. Jocul nostru a fost bun până în ultimii 20 de metri. Acolo am luat decizii greşite. Dacă nu marchezi din astfel de ocazii, întotdeauna meciul poate merge în ambele direcţii.

Simt mai bine jucătorii, le apreciez efortul, dar avem nevoie de victorii. Trebuie să fim mai buni în ultimii 20-25 de metri.

Am avut prea multe ocazii, am atac spaţiile, am avut multe centrări, situaţii de unu la unu, dar ne-a lipsit ceva. Acest ceva a făcut diferenţa.

Îmi pare rău pentru fani, ne-au dat multă energie. E greu, dar trebuie să mergem mai departe. Am fost satisfăcut după meciul cu Petrolul, dar astăzi e altă poveste. E greu să te bucuri de lucrurile bune pe care le vezi dacă nu iei cele trei puncte. Sunt optimist, dar sunt optimist cu un motiv”, a declarat Zeljko Kopic, la digisport.ro.