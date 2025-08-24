Laszlo Balint, prima reacție după Oțelul - CFR Cluj 4-1: "Îmi pare rău pentru ei!" - Antena Sport

Laszlo Balint a oferit prima reacție după Oțelul – CFR Cluj 4-1. Antrenorul echipei din Galați a venit și cu un mesaj pentru ardeleni.

Patrick Fernandes a făcut spectacol în meciul cu CFR Cluj și a reușit un hat-trick. Pentru Oțelul a mai marcat și Bană, în timp ce Korenica a marcat singurul gol al oaspeților.

Ce a spus Laszlo Balint după Oțelul – CFR Cluj 4-1

La interviul de la finalul partidei, Laslzo Balint a recunoscut că îi pare rău de forma slabă a celor de la CFR Cluj.

De asemenea, Balint s-a declarat fericit de victoria obținută și a lăudat prestația lui Patrick Fernandes.

“Am făcut un joc bun. Nivelul exprimării de joc al echipei a fost unul bun. I-am văzut pe băieți foarte montați. Mai avem însă mult de lucrat. Felicitări echipei, felicitări lui Patrick. Este important să ne menținem această formă, iar la Miercurea Ciuc trebuie să legăm două victorii. Știam de Patrick că atunci când se va acomoda în fotbalul românesc își va arăta calitățile.