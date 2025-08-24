Laszlo Balint, prima reacție după Oțelul - CFR Cluj 4-1: "Îmi pare rău pentru ei!" - Antena Sport

Laszlo Balint a oferit prima reacție după Oțelul – CFR Cluj 4-1. Antrenorul echipei din Galați a venit și cu un mesaj pentru ardeleni.
Patrick Fernandes a făcut spectacol în meciul cu CFR Cluj și a reușit un hat-trick. Pentru Oțelul a mai marcat și Bană, în timp ce Korenica a marcat singurul gol al oaspeților.
Ce a spus Laszlo Balint după Oțelul – CFR Cluj 4-1
La interviul de la finalul partidei, Laslzo Balint a recunoscut că îi pare rău de forma slabă a celor de la CFR Cluj.
De asemenea, Balint s-a declarat fericit de victoria obținută și a lăudat prestația lui Patrick Fernandes.
“Am făcut un joc bun. Nivelul exprimării de joc al echipei a fost unul bun. I-am văzut pe băieți foarte montați. Mai avem însă mult de lucrat. Felicitări echipei, felicitări lui Patrick. Este important să ne menținem această formă, iar la Miercurea Ciuc trebuie să legăm două victorii. Știam de Patrick că atunci când se va acomoda în fotbalul românesc își va arăta calitățile.
Încă sunt jucători care mai au nevoie de timp pentru a fi în ritm. Este o mică problemă, am avut câteva minute în care echipa s-a clătinat. E un nume greu CFR, îmi pare rău pentru ei, traversează un moment de cumpănă. Mai ales cu această eliminare (n.r. clujenii au pierdut 2-7 cu Hacken în manșa tur din play-off-ul Conference League). Acest eșec a venit și din cauza unor probleme psihologice. Este o pierdere și din punct de vedere financiar, nu doar pentru o echipă precum CFR Cluj”, a spus Laszlo Balint, la digisport.ro.
Oţelul – CFR Cluj 4-1
Oţelul Galaţi a câştigat meciul cu CFR Cluj de pe teren propriu cu 4-1. Echipa lui Balint a umilit formaţia din Gruia, asta după ce ardelenii veneau după o altă partidă greu de digerat. În Suedia, Hacken s-a impus cu 7-2.
Andrea Mandorlini, înlocuitorul lui Dan Petrescu, s-a aflat la Galaţi, dar nu a stat pe bancă.