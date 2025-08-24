Oţelul - CFR Cluj 0-0. Primul meci după plecarea lui Dan Petrescu. Louis Munteanu nu e în lot - Antena Sport

Meciul Oţelul – CFR Cluj e în format LIVE SCORE pe AS.ro duminică, de la ora 16:15. Va fi prima partidă a echipei din Gruia după înfrângerea umilitoare cu Hacken, 2-7, din prima manşă a play-off-ului Conference League. A fost meciul care l-a determinat pe Dan Petrescu să demisioneze de pe banca formaţiei din Gruia.
În locul lui a fost numit italianul Andrea Mandorlini, care se află la al treilea mandat ca tehnician al lui CFR Cluj.
Oţelul – CFR Cluj LIVE SCORE
Min. 1: A început meciul.
Echipele de start:
Oțelul Galați (4-3-3): I. Popescu – Zhelev, Murria, Ne Lopes, Kazu – Lameira, Zivulic, Joao Paulo – Andrezinho, Patrick, Bană
Rezerve: G. Ursu, A. Rus, D. E. Neicu, A. Iacob, Chira, M. Frunză, Bordun, Postelnicu, D. Sandu, Paulinho, A. Ciobanu, D. C. Neicu
Antrenor: Laszlo Balint
CFR Cluj (5-3-2): Hindrich – Șfaiț, Kresic, Bolgado, M. Ilie, Abeid – Emerllahu, Djokovic, Korenica – Postolachi, Badamosi
Rezerve: Gal, Camora, Kun Gyorgy, Perianu, Fică, A. Păun, Cordea, Biliboc, Deac, Gjorgjievski
Antrenor: Laurențiu Rus
Stadion: Oţelul (Galaţi)
Arbitru: Marian Barbu // Asistenți: George Neacșu, Stelian Slabu
Arbitru VAR: Viorel Fluerean // Asistent VAR: Sorin Costreie
Cele două formaţii sunt despărţite de un punct în clasament înaintea acestui meci, gălăţenii fiind pe locul 11, cu 6 puncte, iar CFR Cluj pe 12, cu 5 puncte. Ardelenii au un meci mai puţin disputat faţă de gălăţeni.