Oţelul - CFR Cluj 0-0. Primul meci după plecarea lui Dan Petrescu. Louis Munteanu nu e în lot - Antena Sport

Meciul Oţelul – CFR Cluj e în format LIVE SCORE pe AS.ro duminică, de la ora 16:15. Va fi prima partidă a echipei din Gruia după înfrângerea umilitoare cu Hacken, 2-7, din prima manşă a play-off-ului Conference League. A fost meciul care l-a determinat pe Dan Petrescu să demisioneze de pe banca formaţiei din Gruia.

În locul lui a fost numit italianul Andrea Mandorlini, care se află la al treilea mandat ca tehnician al lui CFR Cluj.

Oţelul – CFR Cluj LIVE SCORE

Min. 1: A început meciul.

Echipele de start:

Oțelul Galați (4-3-3): I. Popescu – Zhelev, Murria, Ne Lopes, Kazu – Lameira, Zivulic, Joao Paulo – Andrezinho, Patrick, Bană

Rezerve: G. Ursu, A. Rus, D. E. Neicu, A. Iacob, Chira, M. Frunză, Bordun, Postelnicu, D. Sandu, Paulinho, A. Ciobanu, D. C. Neicu

Antrenor: Laszlo Balint