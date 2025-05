Laszlo Dioszegi, decizie radicală! Ce le-a "interzis" jucătorilor după retrogradarea lui Sepsi: "Greşeală enormă" - Antena Sport

Patronul celor de la Sepsi, Laszlo Dioszegi s-a dezlănţuit după ce echipa sa a retrogradat din Liga 1. Şeful echipei covăsnene a anunţat schimbări radicale la formaţia sa după ce a ajuns în liga secundă.

Laszlo Dioszegi era în stare de şoc după ce Sepsi a pierdut cu Unirea Slobozia, scor 1-2. Acest rezultat a fost sinonim cu retrogradarea în liga secundă a echipei covăsnene. Nici ialomiţenii nu sunt scăpaţi definitiv de grijile retrogradării. Urmează să joace un baraj de supravieţuire.

Laszlo Dioszegi schimbă echipa

Laszlo Dioszegi spune că vor pleca mai mulţi jucători de la Sepsi după această contraperformanţă uriaşă. Nu s-a oprit aici. Spune că acest eşec a avut loc şi din cauza faptului că majoritatea jucătorilor nu au preferat să locuiască la Sfântu Gheorghe, ci la Brașov. Patronul formaţiei covăsnene spune că din sezonul următor jucătorii care nu vor dori să locuiască în localitatea unde Sepsi joacă acasă, nu mai au ce căuta la echipă.

”Eu am fost cel care i-a spus lui Hadnagy ca jucătorii să nu stea la Brașov, dar Atilla a venit și a spus că nu vin la club, dacă nu stau la Brașov. E o greșeală enormă și recunosc că am cedat. Trebuia să spun să nu vină, dacă nu vor. Sfântu Gheorghe e un oraș cu 50.000 de locuitori, cu mall-uri, cu tot ce trebuie. Atilla Hadnagy are un singur apartament în Brașov, în care nu stă niciun jucător. E dat în chirie de mult.

Nu o să mai stea nimeni la Brașov! Vor sta la Sfântu Gheorghe. Cine nu dorește așa, e liber să facă ce vrea, să plece unde găsește libertate. Nu mai merge așa”, a declarat Laszlo Dioszegi, conform digisport.ro.