Laurențiu Reghecampf a sărit în apărarea lui Mirel Rădoi: "Mi s-a întâmplat și mie la Craiova" - Antena Sport

Laurențiu Reghecampf a vorbit despre Mirel Rădoi. Tehnicianul, care pregătește în prezent o echipă din Sudan, a sărit în apărarea antrenorului de la Universitatea Craiova.

Laurențiu Reghecampf a vorbit despre ieșirile lui Mirel Rădoi din timpul partidelor. Acesta este de părere că tehnicianul oltenilor procedează foarte bine, având în vedere că își ține jucătorii „în priză”.

Ce a spus Laurențiu Reghecampf despre Mirel Rădoi

„Reghe” este de părere că jucătorii de la Universitatea Craiova trebuie să nu fie lăsați să se relaxeze. Tehnicianul a explicat că oltenii au avut de pierdut, în sezoanele precedente, din cauza automulțumirii.

„Nu cred că este iritat. Cred că este foarte bine informat și știe ce se întâmplă acolo. Și eu cunosc acest lucru și faptul că după anumite rezultate, jucătorii se relaxează. Sunt sigur că Mirel vrea campionatul și trebuie să îi facă pe toți să fie conștienți că punctele câștigate în fiecare etapă sunt foarte importante.

Lucrul acesta mi-a întâmplat și mie la Craiova. Eram în luptă pentru campionat și Cupă și nu am câștigat nimic. Relaxarea şi automulţumirea sunt pe primul loc în Oltenia, iar el, văzând ce s-a întâmplat în trecut, își dorește să nu aibă parte de asemenea momente.