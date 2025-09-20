Laurențiu Reghecampf a sărit în apărarea lui Mirel Rădoi: "Mi s-a întâmplat și mie la Craiova" - Antena Sport

Laurențiu Reghecampf a vorbit despre Mirel Rădoi. Tehnicianul, care pregătește în prezent o echipă din Sudan, a sărit în apărarea antrenorului de la Universitatea Craiova.
Laurențiu Reghecampf a vorbit despre ieșirile lui Mirel Rădoi din timpul partidelor. Acesta este de părere că tehnicianul oltenilor procedează foarte bine, având în vedere că își ține jucătorii „în priză”.
Ce a spus Laurențiu Reghecampf despre Mirel Rădoi
„Reghe” este de părere că jucătorii de la Universitatea Craiova trebuie să nu fie lăsați să se relaxeze. Tehnicianul a explicat că oltenii au avut de pierdut, în sezoanele precedente, din cauza automulțumirii.
„Nu cred că este iritat. Cred că este foarte bine informat și știe ce se întâmplă acolo. Și eu cunosc acest lucru și faptul că după anumite rezultate, jucătorii se relaxează. Sunt sigur că Mirel vrea campionatul și trebuie să îi facă pe toți să fie conștienți că punctele câștigate în fiecare etapă sunt foarte importante.
Lucrul acesta mi-a întâmplat și mie la Craiova. Eram în luptă pentru campionat și Cupă și nu am câștigat nimic. Relaxarea şi automulţumirea sunt pe primul loc în Oltenia, iar el, văzând ce s-a întâmplat în trecut, își dorește să nu aibă parte de asemenea momente.
Acest lucru este cunoscut. Nu e vorba dacă ești vocal sau mai dur, ci de cum se relaxează jucătorul în momentele bune. Eu îi dau dreptate lui Mirel, vrea să țină echipa foarte motivată, foarte bine pregătită pentru orice meci, indiferent că este în cupele europene, campionat sau Cupă. Acești jucători au nevoie de un exemplu și ceea ce s-a întâmplat a fost foarte ok, foarte bine”, a spus Laurențiu Reghecampf, la fanatik.ro.
- “Vi se pare normal că lumea dă vina pe antrenorii de la FCSB?”. Răspunsul prompt al lui Costel Gâlcă
- Ilie Dumitrescu, verdict dur despre campania de transferuri a FCSB-ului: “Niciun jucător important”
- Veste uriașă! Se știe când vor debuta Kurt Zouma și Islam Slimani
- Oțelul – Universitatea Craiova LIVE TEXT (21:00). Oltenii, neînvinși în noul sezon. Echipele probabile
- Gigi Becali a lămurit problema banderolei de căpitan de la FCSB. Ce a spus despre Tănase și Olaru