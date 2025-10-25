Laurențiu Rus, la pământ după un nou eșec suferit de CFR Cluj: „Rușinos! Cel mai dureros moment” - Antena Sport

Continuă criza la CFR Cluj! Ardelenii au suferit al cincilea eșec din actuala ediție de campionat și se află pe loc de baraj după 14 etape. Formația rămasă fără antrenor a pierdut și partida cu Farul Constanța, scor 2-0.

Rămas interimar după plecarea lui Andrea Mandorlini, Laurențiu Rus a găsit cu greu explicații pentru acest rezultat rușinos înregistrat de clubul din Gruia.

„Clasamentul este dureros”

CFR Cluj nu pare să își revină și este în mare pericol să nu prindă play-off-ul. Gruparea pregătită în prezent de Laurențiu Rus nu a câștigat nici de această dată, ba mai mult, a suferit un nou eșec.

Rămas pe bancă până la revenirea lui Dan Petrescu, Rus a părut descumpănit la flash-interviu, iar prin declarațiile sale a explicat că situația a scăpat de sub control.

„Sunt detalii care fac diferența. Dacă intram cu 2-1 la pauză, probabil vorbeam despre alt rezultat. Un rezultat rușinos acasă. E greu de găsit explicații, situația nu e deloc roz, ntem într-o criză și trebuie să găsim soluții.