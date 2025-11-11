Lovitură pentru Rapid: "Nu știu dacă mai joacă sezonul ăsta". Anunțul lui Victor Angelescu - Antena Sport

Victor Angelescu, acționarul minoritar de la Rapid, a anunțat că Borisav Burmaz este în pericol să rateze tot restul sezonului, după ce s-a accidentat la ligamentele încrucișate în cantonamentul din vară. Sârbul nu a apucat să debuteze în această stagiune și nici nu ar urma să o facă, ținând cont de declarația oferită de conducătorul giuleștenilor.
Burmaz pare să aibă parte de un ghinion imens la Rapid, unde s-a accidentat în cantonamentul din această vară. Atacantul de 24 de ani ar fi urmat să se recupeze în 6-9 luni ca urmare a rupturii ligamentului încrucișat anterior și visa să aibă șansa să evolueze în câteva meciuri din acest sezon.
Burmaz, OUT tot sezonul
Speranțele lui Burmaz sunt pe cale să se năruie, în contextul în care Victor Angelescu a anunțat că jucătorul de profil ofensiv e în pericol să rateze tot sezonul: “La Burmaz e foarte grav! Nu știu dacă mai joacă sezonul ăsta“.
Acționarul minoritar de la echipa din Giulești a vorbit și despre situația altor jucători accidentați, și anume Andrei Borza și Cristi Ignat: “Borza a început alergările ușoare, sperăm să prindă minute în ultimele meciuri din decembrie, dar nu pot să vă spun 100%.
Borza este cel mai bun fundaș stânga din campionat, fusese convocat și la națională, îl așteptăm să revină. Ignat nu va putea să revină decât după pauza de iarnă, după cantonament. Mendes e accidentat de când a venit, a avut ghinion, asta este“.
Sezonul trecut, Burmaz a evoluat în 37 de meciuri la Rapid și a marcat de patru ori. Sub mandatele lui Neil Lennon și Marius Șumudică, sârbul a fost folosit fie ca titular, fie venit de pe bancă.
