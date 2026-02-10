LPF, comunicat oficial după incidentele reprobabile de la CFR - Universitatea Cluj - Antena Sport

Închide meniul
LPF, comunicat oficial după incidentele reprobabile de la CFR – Universitatea Cluj

Daniel Işvanca Publicat: 10 februarie 2026, 19:26

Incidente CFR - U Cluj / Sportpictures

Finalul meciului dintre CFR și Universitatea Cluj a adus imagini reprobabile pentru fotbalul românesc, după un meleu care i-a avut în prim-plan pe Cristiano Bergodi și Andrei Cordea.

Tehnicianul „șepcilor roșii” a avut o reacție deplasată după ce fotbalistul de la CFR Cluj i-ar fi adresat injurii, iar ambii riscă pedepse uriașe din partea Comisiei de Disciplină.

LPF și comunicatul emis după incidentele de la CFR – U Cluj

Comisia de Disciplină din cadrul Federației Române de Fotbal va veni cu sancțiuni aspre pentru Cristiano Bergodi și Andrei Cordea, care au fost în centrul unui scandal uriaș la finalul partidei dintre CFR și Universitatea Cluj.

Conflicte incredibile au avut loc după fluierul final, iar tehnicianul „șepcilor roșii” a venit și cu explicații pentru reacția nervoasă, în cadrul unei conferințe de presă.

„Liga Profesionistă de Fotbal face următoarele precizări cu privire la incidentele petrecute la finalul partidei dintre CFR Cluj și FC Universitatea Cluj:

Având în vedere faptul că evenimentele respective fac obiectul unui dosar aflat pe rolul Comisia de Disciplină a FRF, Liga Profesionistă de Fotbal nu poate formula, în acest moment, comentarii sau aprecieri cu privire la circumstanțele și responsabilitățile aferente incidentelor semnalate.

Conform procedurilor regulamentare, toate aspectele legate de desfășurarea meciului și de comportamentul persoanelor implicate urmează să fie analizate și soluționate de organismele jurisdicționale competente din cadrul Federației Române de Fotbal.

Liga Profesionistă de Fotbal își reafirmă angajamentul ferm pentru respectarea regulamentelor competiționale, a principiilor de fair-play și a unui climat de siguranță și profesionalism în cadrul competițiilor organizate.

LPF va respecta în totalitate deciziile care vor fi pronunțate de comisiile abilitate și va comunica public orice informații relevante, în condițiile și la momentul prevăzute de regulamente”, se arată în comunicatul oficial, publicat pe site-ul lpf.ro.

Ar trebui dat afară Cristiano Bergodi de la U Cluj, după comportamentul grosolan de la finalul meciului cu CFR Cluj?
1 Gigi Becali a anunțat transferul unui atacant la FCSB: „Ne-am înțeles. Să nu audă Șucu" 2 Mihai Stoica a găsit atacant pentru FCSB: "Exact profilul pe care îl vrea Gigi" 3 OFICIAL | Noul jucător de la FCSB a fost trecut pe lista LPF 4 Prima reacţie a lui Ştefan Baiaram după ce a scuipat un fan: "Nu regret nimic" 5 Univ. Craiova a luat decizia în privința lui Baiaram după ultimul scandal: "Nici la copilul meu nu accept" 6 Unde se joacă finala Cupei României? Anunțul făcut de FRF
