LPF, comunicat oficial după incidentele reprobabile de la CFR - Universitatea Cluj - Antena Sport

Finalul meciului dintre CFR și Universitatea Cluj a adus imagini reprobabile pentru fotbalul românesc, după un meleu care i-a avut în prim-plan pe Cristiano Bergodi și Andrei Cordea.

Tehnicianul „șepcilor roșii” a avut o reacție deplasată după ce fotbalistul de la CFR Cluj i-ar fi adresat injurii, iar ambii riscă pedepse uriașe din partea Comisiei de Disciplină.

LPF și comunicatul emis după incidentele de la CFR – U Cluj

Comisia de Disciplină din cadrul Federației Române de Fotbal va veni cu sancțiuni aspre pentru Cristiano Bergodi și Andrei Cordea, care au fost în centrul unui scandal uriaș la finalul partidei dintre CFR și Universitatea Cluj.

Conflicte incredibile au avut loc după fluierul final, iar tehnicianul „șepcilor roșii” a venit și cu explicații pentru reacția nervoasă, în cadrul unei conferințe de presă.

„Liga Profesionistă de Fotbal face următoarele precizări cu privire la incidentele petrecute la finalul partidei dintre CFR Cluj și FC Universitatea Cluj: