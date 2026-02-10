Ce mesaj a primit Cristiano Bergodi de la Andrei Cordea, după scandalul uriaș: „Nu am răspuns” - Antena Sport

Cristiano Bergodi a dezvăluit ce mesaj a primit de la Andrei Cordea, după scandalul uriaș de la finalul meciului CFR Cluj – U Cluj 3-2, din runda trecută de Liga 1. Antrenorul „Șepcilor roșii” s-a enervat când mijlocașul advers a adresat injurii către banca sa, în special către Dan Nistor.

După meci, a fost o încăierare generală pe teren, Cristiano Bergodi mergând la Andrei Cordea să ceară explicații. Ambii au fost eliminați, antrenorul riscând o suspendare uriașă, de până la 12 luni.

Ce mesaj a primit Cristiano Bergodi de la Andrei Cordea, după scandalul uriaș

La conferința de presă de dinaintea meciului lui U Cluj cu Oțelul, Cristiano Bergodi a explicat, din nou, cele întâmplate la derby-ul cu CFR Cluj. Antrenorul italian a dezvăluit că a primit un mesaj de la Andrei Cordea, jucătorul cerându-și scuze pentru cele petrecute.

Bergodi a transmis însă că nu i-a răspuns lui Cordea, fiind convins că jucătorul i-a adresat injurii și i-a arătat semne obscene pe parcursul duelului din Gruia.

„(N.r. Ați primit un mesaj de la Andrei Cordea) Da, da. Am primit mesaj, el mi-a scris, eu nu am răspuns. Am acceptat cu plăcere că mi-a scris. Dar nu am răspuns.