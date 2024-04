Lucian Sănmărtean a dezvăluit de ce a refuzat de 4 ori să lucreze cu Gică Hagi: "Nu o să mai păstrăm chestia aceasta de respect" - Antena Sport

Dacă ai intrat în mine de 2-3 ori sau nu îți convine ceva la joc, o să o iau ca pe un afront, o să plec și nu o să mai păstrăm chestia aceasta de respect»”, a spus Sănmărtean, citat de prosport.ro.

Lucian Sănmărtean e dublu campion al României, cu FCSB, în 2014 şi 2015, şi şi-a trecut în cont şi 21 de prezenţe la echipa naţională, în perioada 2002 – 2016.

Gică Hagi, anunţ radical despre noul stadion din Constanţa

Gică Hagi a făcut un anunţ radical despre noul stadion din Constanţa. „Regele” susţine că noua arenă nu va purta numele său, acesta preferând să se implice un sponsor care să investească sume uriaşe de bani.

„Mersi pentru întrebare. Nu cred că îmi va purta numele. Stadionul trebuie să fie al Constanţei. Trebuie să aibă un alt nume, nu al meu. Eu am o academie, eu mi-am făcut o academie. Deja am numele undeva, clar, stabil. Am investit tot acolo.

Stadionul nu va avea numele meu. O spun public, chiar dacă prin acte se speculează numele meu. Acolo trebuie să vină un sponsor, un nume, să se ia nişte bani. Un stadion trebuie întreţinut. Nu trebuie să ai doar costuri, ci şi câştiguri.

E bine ca la Constanţa să se gândească la un sponsor foarte mare. Şi eu mi-aş dori lucrul ăsta. Trebuie să producem ca să acoperim costurile. Nu lucrez la stadion. Nu ştiu când va fi gata. Nu e pe teritoriul meu. E o necesitate. Constanţa are nevoie de un stadion”, a spus Hagi, la conferinţa de presă. Potrivit proiectului, noua arenă va avea o capacitate de 18.000 de locuri si va include şi un teren de antrenament pentru fotbal si atletism (pistă cu 6 culoare), cu tribună de circa 1.000 de locuri. De asemenea, va beneficia de amenajări exterioare (promenadă, alei, drumuri si platforme), retele de utilităţi, împrejmuire şi zone de parcare pentru jucători si oficialităţi. Proiectul este realizat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, prin Compania Naţională de Investiţii şi are valoarea de 379.000.000 lei fără TVA, fiind şi cofinanţat de la bugetul local în cuantum de 52.461.127, 96 lei fără TVA.

