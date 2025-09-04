Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"M-am săturat de traume"! Neluţu Varga şi-a setat obiective uriaşe după transferul lui Kurt Zouma - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | “M-am săturat de traume”! Neluţu Varga şi-a setat obiective uriaşe după transferul lui Kurt Zouma
EXCLUSIV

“M-am săturat de traume”! Neluţu Varga şi-a setat obiective uriaşe după transferul lui Kurt Zouma

Publicat: 4 septembrie 2025, 13:06

Comentarii
M-am săturat de traume! Neluţu Varga şi-a setat obiective uriaşe după transferul lui Kurt Zouma

Neluţu Varga, în timpul unui meci - Profimedia Images

Neluţu Varga e în culmea fericirii după ce Kurt Zouma a ajuns la CFR Cluj. Patronul clubului din Gruia şi-a setat deja obiectivele: titlul în Liga 1 şi grupa Champions League.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Zuma a intrat direct pe primul loc în topul celor mai bine cotaţi jucători din Liga 1, cu o cotă de piaţă de 10 milioane de euro. Fundaşul care a câştigat Champions League cu Chelsea în 2021 e una dintre cele mai tari lovituri date vreodată în Liga 1.

Neluţu Varga şi-a setat obiective uriaşe după transferul lui Kurt Zouma

“Ne pregătim pentru anul viitor, să revenim în forţă. Sperăm să luăm titlul şi la anul să ne batem pentru Champions League. Până atunci, pregătim echipa de Champions League, nu de Conference League.

M-am săturat să au traume şi supărări la fiecare meci de calificare”, a spus Varga, în exclusivitate pentru Antena Sport.

Obiectivul de a lua titlul este unul îndrăzneţ pentru CFR Cluj, ţinând cont că după 8 etape disputate din Liga 1, echipa e pe locul 14, la 14 puncte de liderul U Craiova.

Reclamă
Reclamă

Cifrele lui Kurt Zouma

  • Saint Etienne: 74 de meciuri, 4 goluri, 1 assist. A câștigat: Cupa Ligii Franței, în 2013.
  • Chelsea: 151 de meciuri, 10 goluri, 4 assist-uri. A câștigat: Premier League (2015 și 2017), Cupa Ligii Angliei (2015), Champions League (2021), Supercupa Europei (2022).
  • Stoke City (împrumut): 37 de meciuri, 1 gol.
  • Everton (împrumut): 36 de meciuri, 2 goluri, 2 assist-uri.
  • West Ham: 103 meciuri, 6 goluri, 1 assist. A câștigat UEFA Conference League (2023)
  • Al-Orobah (împrumut): 20 de meciuri, 1 gol
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce pronostic dai pentru România - Canada?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Ce ar fi cauzat tragedia cu 15 morţi din Lisabona, unde funicularul Gloria a deraiat și s-a izbit de o clădire
Observator
Ce ar fi cauzat tragedia cu 15 morţi din Lisabona, unde funicularul Gloria a deraiat și s-a izbit de o clădire
Adrian Mazilu, șocat de ce a găsit în Olanda la Vitesse Arnhem: „Asta îți spuneau, dacă te puneau pe jos la antrenament”
Fanatik.ro
Adrian Mazilu, șocat de ce a găsit în Olanda la Vitesse Arnhem: „Asta îți spuneau, dacă te puneau pe jos la antrenament”
13:48
Ianis Hagi, dorit de Dinamo Kiev! Dezvăluirea selecţionerului Mircea Lucescu
13:32
FCSB, cu inelul 1 al galeriei ÎNCHIS la meciul cu Young Boys Berna pentru rasism! Anunţul făcut de Mihai Stoica
13:19
Fiul lui Gică Popescu, Nicolas, a semnat cu Steaua! “Pe urmele tatălui”
12:49
“Mă îngrijorează” Mircea Lucescu, semnal de alarmă înaintea partidelor României cu Canada şi Cipru!
12:40
EXCLUSIVMircea Lucescu, mesaj clar pentru Ianis Hagi. Când ar putea reveni la echipa naţională
12:28
EXCLUSIVDecizia luată de selecţionerul Mircea Lucescu înaintea partidei României cu Canada!
Vezi toate știrile
1 Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări” 2 Lovitură de proporţii pentru Adrian Mititelu. Cât va încasa după transferul lui Blănuţă, făcut în ultima secundă 3 Ianis Hagi, acord total cu noua echipă. Noul coleg a confirmat mutarea: “S-a făcut transferul” 4 “Telenovela” transferului lui Ianis Hagi se apropie de final. A ajuns în Turcia şi e gata să semneze 5 Kurt Zouma a devenit cel mai scump jucător din Liga 1! Cine se află în spatele starului de 10.000.000 de euro 6 Ce transfer a ratat Ianis Hagi. Echipa din Top 5 campionate la care ar fi putut ajunge: “Se potrivea acolo”
Citește și
Cele mai citite
Anca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi BecaliAnca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi Becali
Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”
Alex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzutAlex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzut
Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări”Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări”