"M-am săturat de traume"! Neluţu Varga şi-a setat obiective uriaşe după transferul lui Kurt Zouma - Antena Sport

Neluţu Varga e în culmea fericirii după ce Kurt Zouma a ajuns la CFR Cluj. Patronul clubului din Gruia şi-a setat deja obiectivele: titlul în Liga 1 şi grupa Champions League.
Zuma a intrat direct pe primul loc în topul celor mai bine cotaţi jucători din Liga 1, cu o cotă de piaţă de 10 milioane de euro. Fundaşul care a câştigat Champions League cu Chelsea în 2021 e una dintre cele mai tari lovituri date vreodată în Liga 1.
Neluţu Varga şi-a setat obiective uriaşe după transferul lui Kurt Zouma
“Ne pregătim pentru anul viitor, să revenim în forţă. Sperăm să luăm titlul şi la anul să ne batem pentru Champions League. Până atunci, pregătim echipa de Champions League, nu de Conference League.
M-am săturat să au traume şi supărări la fiecare meci de calificare”, a spus Varga, în exclusivitate pentru Antena Sport.
Obiectivul de a lua titlul este unul îndrăzneţ pentru CFR Cluj, ţinând cont că după 8 etape disputate din Liga 1, echipa e pe locul 14, la 14 puncte de liderul U Craiova.
Cifrele lui Kurt Zouma
- Saint Etienne: 74 de meciuri, 4 goluri, 1 assist. A câștigat: Cupa Ligii Franței, în 2013.
- Chelsea: 151 de meciuri, 10 goluri, 4 assist-uri. A câștigat: Premier League (2015 și 2017), Cupa Ligii Angliei (2015), Champions League (2021), Supercupa Europei (2022).
- Stoke City (împrumut): 37 de meciuri, 1 gol.
- Everton (împrumut): 36 de meciuri, 2 goluri, 2 assist-uri.
- West Ham: 103 meciuri, 6 goluri, 1 assist. A câștigat UEFA Conference League (2023)
- Al-Orobah (împrumut): 20 de meciuri, 1 gol
