David Popovici şi Mihaela Cambei, sportivii anului la CS Dinamo - Antena Sport

CS Dinamo a organizat o gală prin care şi-a premiat cei mai importanţi sportivi, primii pe listă fiind David Popovici şi Mihaela Cambei, care au avut parte de un 2025 excepţional.

David Popovici a devenit pentru a doua oară în carieră dublu campion mondial, după ce s-a impus la probele de 100 şi 200 metri de la Singapore. De cealaltă parte, sportiva pregătită de Valeriu Calancea a câştigat trei medalii de la aur la CE şi tot trei de aur la CE U23.

David Popovici şi Mihaela Cambei, sportivii anului la CS Dinamo

“Gala Sportului Dinamovist 2025 a reunit, într-un cadru elegant și festiv, valorile de vârf ale Clubului Sportiv Dinamo București, celebrând performanțele remarcabile ale sezonului competițional 2025.

🏆 Sportivul anului – David Popovici (înot)

🏆 Sportiva anului – Mihaela Valentina Cambei (haltere)

🏅 Premii speciale

• Antrenorul anului: Adrian Rădulescu & Valeriu Calancea

• Antrenorul revelație: Bogdan Tănase – volei

• Echipa anului: handbal masculin

• Echipa revelație: volei masculin

🌟 Laureații anului sportiv 2025

Canotaj: Ancuța Bodnar, Roxana Anghel, Amalia Bereș, Maria Lehaci, Florin Lehaci, Ștefan Berariu, Cristina Druga, Victoria Ștefania Petreanu, Andrei Mândrilă, Sergiu Bejan

Scrimă: Vlad Covaliu, Răzvan Ursachi

Atletism: Andrei Rareș Toader

Tir sportiv: Laura Ilie

☝🏻Categoria juniori