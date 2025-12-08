David Popovici şi Mihaela Cambei, sportivii anului la CS Dinamo - Antena Sport

Închide meniul
David Popovici şi Mihaela Cambei, sportivii anului la CS Dinamo

David Popovici şi Mihaela Cambei, sportivii anului la CS Dinamo

David Popovici şi Mihaela Cambei, sportivii anului la CS Dinamo

Dan Roșu Publicat: 8 decembrie 2025, 20:00

David Popovici şi Mihaela Cambei, sportivii anului la CS Dinamo

David Popovici şi Mihaela Cambei - Facebook CS Dinamo Bucureşti

CS Dinamo a organizat o gală prin care şi-a premiat cei mai importanţi sportivi, primii pe listă fiind David Popovici şi Mihaela Cambei, care au avut parte de un 2025 excepţional.

David Popovici a devenit pentru a doua oară în carieră dublu campion mondial, după ce s-a impus la probele de 100 şi 200 metri de la Singapore. De cealaltă parte, sportiva pregătită de Valeriu Calancea a câştigat trei medalii de la aur la CE şi tot trei de aur la CE U23.

David Popovici şi Mihaela Cambei, sportivii anului la CS Dinamo

“Gala Sportului Dinamovist 2025 a reunit, într-un cadru elegant și festiv, valorile de vârf ale Clubului Sportiv Dinamo București, celebrând performanțele remarcabile ale sezonului competițional 2025.

🏆 Sportivul anului – David Popovici (înot)
🏆 Sportiva anului – Mihaela Valentina Cambei (haltere)
🏅 Premii speciale
• Antrenorul anului: Adrian Rădulescu & Valeriu Calancea
• Antrenorul revelație: Bogdan Tănase – volei
• Echipa anului: handbal masculin
• Echipa revelație: volei masculin
🌟 Laureații anului sportiv 2025
Canotaj: Ancuța Bodnar, Roxana Anghel, Amalia Bereș, Maria Lehaci, Florin Lehaci, Ștefan Berariu, Cristina Druga, Victoria Ștefania Petreanu, Andrei Mândrilă, Sergiu Bejan
Scrimă: Vlad Covaliu, Răzvan Ursachi
Atletism: Andrei Rareș Toader
Tir sportiv: Laura Ilie

☝🏻Categoria juniori

Amalia Covaliu (scrimă), Luca Joldea (tir), Isabel Bob (judo), Yannick Alexandrescu (tenis), Andrei Crăciun (taekwondo WT)
Evenimentul s-a desfășurat în prezența viceprim-ministrului Cătălin Predoiu și a lui Tánczos Barna, care au felicitat sportivii pentru realizările lor.
Seara a fost onorată și de prezența specială a campionului olimpic Massimiliano Rosolino, completând o ediție dedicată excelenței și valorilor dinamoviste.
Vâ mulțumim tuturor pentru prezență!
Cu sinceră recunoștință, transmitem aprecierea noastră tuturor celor care susțin, zi de zi, spiritul dinamovist — sportivi, antrenori, staff, parteneri și susținători”, se arată pe pagina de Facebook CS Dinamo Bucureşti.

