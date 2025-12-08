David Popovici şi Mihaela Cambei, sportivii anului la CS Dinamo - Antena Sport

CS Dinamo a organizat o gală prin care şi-a premiat cei mai importanţi sportivi, primii pe listă fiind David Popovici şi Mihaela Cambei, care au avut parte de un 2025 excepţional.
David Popovici a devenit pentru a doua oară în carieră dublu campion mondial, după ce s-a impus la probele de 100 şi 200 metri de la Singapore. De cealaltă parte, sportiva pregătită de Valeriu Calancea a câştigat trei medalii de la aur la CE şi tot trei de aur la CE U23.
David Popovici şi Mihaela Cambei, sportivii anului la CS Dinamo
“Gala Sportului Dinamovist 2025 a reunit, într-un cadru elegant și festiv, valorile de vârf ale Clubului Sportiv Dinamo București, celebrând performanțele remarcabile ale sezonului competițional 2025.
🏆 Sportivul anului – David Popovici (înot)
🏆 Sportiva anului – Mihaela Valentina Cambei (haltere)
🏅 Premii speciale
• Antrenorul anului: Adrian Rădulescu & Valeriu Calancea
• Antrenorul revelație: Bogdan Tănase – volei
• Echipa anului: handbal masculin
• Echipa revelație: volei masculin
🌟 Laureații anului sportiv 2025
Canotaj: Ancuța Bodnar, Roxana Anghel, Amalia Bereș, Maria Lehaci, Florin Lehaci, Ștefan Berariu, Cristina Druga, Victoria Ștefania Petreanu, Andrei Mândrilă, Sergiu Bejan
Scrimă: Vlad Covaliu, Răzvan Ursachi
Atletism: Andrei Rareș Toader
Tir sportiv: Laura Ilie
☝🏻Categoria juniori
Amalia Covaliu (scrimă), Luca Joldea (tir), Isabel Bob (judo), Yannick Alexandrescu (tenis), Andrei Crăciun (taekwondo WT)
Evenimentul s-a desfășurat în prezența viceprim-ministrului Cătălin Predoiu și a lui Tánczos Barna, care au felicitat sportivii pentru realizările lor.
Seara a fost onorată și de prezența specială a campionului olimpic Massimiliano Rosolino, completând o ediție dedicată excelenței și valorilor dinamoviste.
Vâ mulțumim tuturor pentru prezență!
Cu sinceră recunoștință, transmitem aprecierea noastră tuturor celor care susțin, zi de zi, spiritul dinamovist — sportivi, antrenori, staff, parteneri și susținători”, se arată pe pagina de Facebook CS Dinamo Bucureşti.
