"Mai devreme sau mai târziu, voi fi antrenorul lui Dinamo". Anunțul unei embleme a alb-roșilor - Antena Sport

Andrei Nicolae Publicat: 14 septembrie 2025, 11:00

Jucătorii de la Dinamo, după un meci din 2002 / Sport Pictures

Florentin Petre, antrenorul secund de la Dinamo, a vorbit în cadrul unui interviu despre posibilitatea ca el să devină antrenor principal pe banca alb-roșilor. Fostul mare jucător al “câinilor” a menționat că în momentul de față se simte bine în postura în care se află, deși pe viitor ar vrea să ocupe cel mai important loc de pe banca tehnică.

Petre i s-a alăturat lui Zeljko Kopic, iar multe voci din fotbal spun că fostul jucător este o piesă importantă în vestiarul echipei.

Florentin Petre: “Ca orice dinamovist, îmi doresc”

Fotbalistul care a adunat în cariera sa peste 100 de partide în tricoul alb-roșu nu deține în prezent licența PRO, cea care l-ar face eligibil să devină antrenor principal. Până să ajungă în acel punct al antrenoratului, Florentin Petre se bucură de momentele ca secund alături de Zeljko Kopic, croatul care mai are contract cu alb-roșiii până în 2028.

Cu toate acestea, jucătorul crescut la academia din Ștefan cel Mare vrea să devină antrenor principal și pare convins că acest lucru se va și întâmpla.

Ca orice dinamovist, îmi doresc să fiu la un moment dat antrenorul principal al echipei, dar sunt bine așa cum sunt acum. Sunt fericit, mă bucur de moment, avem un staff extraordinar de bine pus la punct. Și mă înțeleg foarte bine cu mister Kopic, din priviri.

Mai am o singură problemă care trebuie rezolvată pe viitor: licența PRO. La anul voi începe să mă ocup de ea, deocamdată am doar licența A. Însă eu sunt bine, iar în următorii ani, mai devreme sau mai târziu, cu siguranță voi fi antrenorul lui Dinamo“, a spus Florentin Petre, potrivit gsp.ro.

Florentin Petre a evoluat în tricoul lui Dinamo între 1994 și 2006, cu excepția unui împrumut la UTA Arad în primul său sezon. Alături de “câinii roșii”, a strâns trei titluri, cinci Cupe ale României și o Supercupă.

Dinamo se pregătește alături de Zeljko Kopic și Florentin Petre pentru un nou meci în Liga 1, acolo unde va da peste Petrolul în etapa a noua.

