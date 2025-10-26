Mario Camora a plâns după înfrângerea CFR-ului cu Farul: "E ruşinos, la anul jucăm în Liga 2" - Antena Sport

Închide meniul
Mario Camora a plâns după înfrângerea CFR-ului cu Farul: “E ruşinos, la anul jucăm în Liga 2”

Bogdan Stănescu Publicat: 26 octombrie 2025, 8:21

Mario Camora a plâns după înfrângerea CFR-ului cu Farul: E ruşinos, la anul jucăm în Liga 2

Mario Camora, cu lacrimi în ochi după CFR Cluj - Farul 0-2 / captura digisport.ro

Veteranul lui CFR Cluj, Mario Camora (38 de ani), le-a transmis, cu lacrimi în ochi, un avertisment dur colegilor săi. Camora le-a spus acestora că, dacă lucrurile vor continua aşa, CFR Cluj va retrograda.

CFR Cluj este pe locul 13 în Liga 1, poziţie ce duce la barajul de rămânere în prima ligă. Echipa patronată de Neluţu Varga are numai 13 puncte după 14 etape disputate, fiind la egalitate cu nou-promovata Csikszereda.

Mario Camora: “Dacă vom continua așa, la anul jucăm în Liga 2, la 11 dimineața”

“Nici nu mai știu ce să spun. Două goluri ușoare, primim multe goluri. Prima repriză nu a fost bună deloc. O înfrângere foarte grea. În prima repriză nici n-am jucat, n-am făcut nici măcar pressing. Poți să pierzi, dar măcar să ai atitudine. E rușinos! Dacă vom continua așa, ne vom lupta la retrogradare, asta e sigur. Mister a vorbit cu noi, ne-a arătat tot, a făcut tot ce a depins de el.

Îmi e rușine. Nu am avut momente din astea de când sunt la CFR. Sunt cele mai grele momente. Trebuie să demonstrăm pe teren, trebuie să ne fie rușine, să nu mai ieșim din casă. Fanii sunt supărați, au dreptate, noi degeaba ne cerem scuze, s-au săturat, ei vor să vadă victorii.

E cel mai dureros moment de când sunt la CFR Cluj. Iubesc acest club, nu am trecut niciodată prin asemenea momente. Va trebui să găsim o soluție, dacă vom continua așa, la anul jucăm în Liga 2, la 11 dimineața. Ovidiu (n.r.: Hoban) a făcut antrenamente bune, cu plăcere, jucătorii păreau motivați până la startul meciului” , a declarat Mario Camora, cu lacrimi în ochi, pentru digisport.ro, după CFR Cluj – Farul 0-2.

CFR Cluj – Farul 0-2

Echipa Farul Constanţa a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 2-0, gruparea CFR Cluj, în etapa a 14-a din Liga 1.

Clujenii au avut ghinion în startul meciului şi Marcus Coco a fost schimbat încă din minutul 10, din cauza unei accidentări. Oaspeţii au deschis scorul în minutul 11, prin Işfan, care a şutat din careu. Constănţenii au rămas în atac şi Radaslavescu l-a încercat pe Hindrich cu un şut puternic, în minutul 18, pentru ca după numai un minut Narek Grigoryan să trimită o torpilă de la 20 de metri şi să majoreze avantajul Farului.

Replica gazdelor a venit odată cu ratarea lui Slimani, din minutul 41, iar în minutul 45 Emerllahu a trimis mingea în poartă, cu o lovitură de cap, însă VAR a anulat golul pentru că mijlocaşul kosovar se afla în ofsaid. Clujenii au căutat să înscrie şi au avut o şansă la şutul lui Biliboc, din minutul 71. Ionuţ Cojocaru şi portarul Hindrich s-au ciocnit în minutul 84, într-un contact teribil, din care atacantul oaspeţilor s-a ales cu un bandaj enorm, pe cap, şi cei doi jucători au ieşit de pe teren. Farul a rămas în zece, pentru că epuizase schimbările, iar Laurenţiu Rus a schimbat portarul, oferindu-i lui Vâlceanu şansa debutului.

Farul s-a impus în cele din urmă la Cluj, 2-0 cu CFR, şi a ajuns la 19 puncte, pe locul 7. CFR rămâne cu 13 puncte, pe locul 13.

