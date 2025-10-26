Mario Camora a plâns după înfrângerea CFR-ului cu Farul: "E ruşinos, la anul jucăm în Liga 2" - Antena Sport

Veteranul lui CFR Cluj, Mario Camora (38 de ani), le-a transmis, cu lacrimi în ochi, un avertisment dur colegilor săi. Camora le-a spus acestora că, dacă lucrurile vor continua aşa, CFR Cluj va retrograda.

CFR Cluj este pe locul 13 în Liga 1, poziţie ce duce la barajul de rămânere în prima ligă. Echipa patronată de Neluţu Varga are numai 13 puncte după 14 etape disputate, fiind la egalitate cu nou-promovata Csikszereda.

Mario Camora: “Dacă vom continua așa, la anul jucăm în Liga 2, la 11 dimineața”

“Nici nu mai știu ce să spun. Două goluri ușoare, primim multe goluri. Prima repriză nu a fost bună deloc. O înfrângere foarte grea. În prima repriză nici n-am jucat, n-am făcut nici măcar pressing. Poți să pierzi, dar măcar să ai atitudine. E rușinos! Dacă vom continua așa, ne vom lupta la retrogradare, asta e sigur. Mister a vorbit cu noi, ne-a arătat tot, a făcut tot ce a depins de el.

Îmi e rușine. Nu am avut momente din astea de când sunt la CFR. Sunt cele mai grele momente. Trebuie să demonstrăm pe teren, trebuie să ne fie rușine, să nu mai ieșim din casă. Fanii sunt supărați, au dreptate, noi degeaba ne cerem scuze, s-au săturat, ei vor să vadă victorii.

E cel mai dureros moment de când sunt la CFR Cluj. Iubesc acest club, nu am trecut niciodată prin asemenea momente. Va trebui să găsim o soluție, dacă vom continua așa, la anul jucăm în Liga 2, la 11 dimineața. Ovidiu (n.r.: Hoban) a făcut antrenamente bune, cu plăcere, jucătorii păreau motivați până la startul meciului” , a declarat Mario Camora, cu lacrimi în ochi, pentru digisport.ro, după CFR Cluj – Farul 0-2.