Mario Camora sună adunarea la CFR Cluj, după 1-1 cu UTA: "Sunt prea multe meciuri fără victorie" - Antena Sport

Mario Camora sună adunarea la CFR Cluj, după 1-1 cu UTA: “Sunt prea multe meciuri fără victorie”

Alex Ioniță Publicat: 21 septembrie 2025, 20:38

Mario Camora sună adunarea la CFR Cluj, după 1-1 cu UTA: Sunt prea multe meciuri fără victorie

Profimedia Images

Mario Camora a oferit prima reacție după CFR Cluj – UTA 1-1. Veteranul ardelenilor a sunat adunarea, după un nou rezultat modest al echipei din Gruia.

CFR Cluj are parte de un start dezastruos de sezon. După egalul cu UTA, echipa lui Andrea Mandorlini se află pe locul 11 în campionat, cu 8 puncte obținute în 9 partide jucate.

Ce a spus Mario Camora după CFR Cluj – UTA 1-1

“Era un meci pe care trebuia să îl câștigăm. Știam că e o echipă bună, cu un antrenor care face o treabă foarte bună, dar, la CFR, dacă vrem să prindem play-off-ul trebuie să câștigăm aceste meciuri.

Deja sunt prea multe meciuri fără victorii. Ne așteaptă un meci foarte foarte greu cu U Cluj, știm cât de important este. Trebuie să vorbim și cu cei noi, să le spunem ce înseamnă acest derby.

Trebuie să ajungem măcar în play-off. Suntem într-o zonă foarte rea, nu suntem obișnuiți. Ne lipsește o victorie, să câștigăm puțin moral. Trebuie să câștigăm și să ajungem în play-off.

Ei nu au avut așa de multe ocazii asătzi, dar nici noi nu am creat. Noi trebuia să facem mai mult, am jucat acasă. Trebuia să fim o echipă mai agresivă, dar asta este. Este și lipsa de încredere pe care o avem după ultimele rezultate. Sperăm ca victoria să vină la derby”, a spus Mario Camora, la digisport.ro.

