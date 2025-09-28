Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Marius Șumudică a reacționat, după ce a văzut Petrolul - Rapid 0-1: „Execrabil” - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Marius Șumudică a reacționat, după ce a văzut Petrolul – Rapid 0-1: „Execrabil”

Marius Șumudică a reacționat, după ce a văzut Petrolul – Rapid 0-1: „Execrabil”

Daniel Işvanca Publicat: 28 septembrie 2025, 16:10

Comentarii
Marius Șumudică a reacționat, după ce a văzut Petrolul – Rapid 0-1: Execrabil”

Marius Șumudică / SPORT PICTURES

Rapid București a trecut repede peste înfrângerea de etapa precedentă din Giulești și s-a impus la limită pe terenul Petrolului, la episodul cu numărul 132 din “Primvs derby”. Jocul nu a fost unul calitativ, dar asta și din cauza condiției execrabile a suprafeței de joc.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gazonul de pe stadionul ”Ilie Oană” a afectat vizibil calitatea fotbalului, lucru scos în evidență și de Marius Șumudică, fostul antrenor al formației alb-vișinii.

Marius Șumudică a criticat gazonul de pe ”Ilie Oană”

Rapidul a profitat de pasul greșit făcut de Universitatea Craiova și s-a apropiat la doar două puncte de gruparea antrenată de Mirel Rădoi. Alexandru Pașcanu a înscris unicul gol al meciului cu Petrolul, care s-a disputat pe o suprafață de joc execrabilă.

Fostul antrenor al Rapidului a lăudat echipa antrenată de Costel Gâlcă, însă a criticat, totodată și starea deplorabilă a gazonului de pe stadionul ”Ilie Oană”.

„Pe mine puțin mă interesează ceea ce joacă Rapid. Au plecat cu cele trei puncte și asta este cel mai important. Bravo lui Gâlcă și bravo tuturor care sunt acolo. În momentul de față văd că este un echilibru la echipă, nu mai sunt scandaluri, nu mai există absolut nimic.

Reclamă
Reclamă

Au luat trei puncte importante. Cel mai slab meci pe care l-am văzut sezonul ăsta, din punct de vedere al calității. Au și circumstanțe: terenul a fost execrabil. Nu se poate să construiești un stadion așa frumos, să ai o bază de suporteri în spate, și tu, de atâția ani, să joci pe acest gazon. 

În momentul în care calci pe un gazon bun, crește și calitatea jocului. Când e numai nisip pe teren e greu să te exprimi. Un meci execrabil, eu n-am văzut nicio ocazie de gol, dar cu un plus pentru Rapid, care a încercat să controleze meciul”, a declarat Marius Șumudică, potrivit fanatik.ro.

Tradiţia păstrată cu sfinţenie care a dat viaţă unui festival. Oamenii vin de la sute de kilometri pentru astaTradiţia păstrată cu sfinţenie care a dat viaţă unui festival. Oamenii vin de la sute de kilometri pentru asta
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Trebuia convocat Ianis Hagi pe lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Se schimbă vremea. Unde vin primele ninsori
Observator
Se schimbă vremea. Unde vin primele ninsori
S-a îmbogățit peste noapte din OnlyFans, după ce a fost dată afară de la echipă. Cum arată fotbalista care face senzație pe internet
Fanatik.ro
S-a îmbogățit peste noapte din OnlyFans, după ce a fost dată afară de la echipă. Cum arată fotbalista care face senzație pe internet
15:49
Neluţu Varga a dat o lovitură financiară! Câţi bani i-a virat în cont Gigi Becali
15:49
Mihai Stoica, pus într-o situație nemaivăzută de el: “A venit mutilat complet”
15:23
S-a scris un nou record în Premier League! Cifrele dramatismului din cea mai recentă etapă din Anglia
15:11
VideoBernadette Szocs, serie de 5 puncte la rând în finalul meciului cu Yuan Wan! Nu i-a dat nicio şansă nemţoaicei
15:00
Un titular de la Real Madrid e OUT. Xabi Alonso are un post descoperit cu doar o lună înainte de El Clasico
14:53
VIDEOBernadette Szocs – Yuan Wan 3-0. Victorie clară pentru româncă la simplu. La dublu mixt a părăsit turneul
Vezi toate știrile
1 “Vin să ia salariile unor români”! Jucătorii lui Dinamo, făcuţi praf de Rădoi! A criticat şi arbitrajul 2 Andrei Nicolescu, replică acidă pentru Mihai Rotaru, după eliminarea lui Bancu: “Asta e partea rea din ce e la Craiova” 3 Un jucător de la Dinamo, propus la naţionala României de o legendă a Craiovei: “Nu avem la nivelul lui” 4 „O mizerie”. Mihai Stoica a răbufnit după ce „cazul” transferului lui Florinel Coman a fost făcut public de TAS 5 Ce a scandat galeria lui Dinamo după egalul smuls cu Universitatea Craiova. Alb-roșiii, în extaz 6 Cagliari – Inter 0-2. A treia victorie consecutivă pentru echipa lui Cristi Chivu. Lautaro și Esposito au marcat
Citește și
Cele mai citite
S-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino IorgulescuS-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino Iorgulescu
Imagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – UngariaImagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – Ungaria
Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria!Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria!
“Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni”“Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni”