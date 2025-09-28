Marius Șumudică a reacționat, după ce a văzut Petrolul - Rapid 0-1: „Execrabil” - Antena Sport

Rapid București a trecut repede peste înfrângerea de etapa precedentă din Giulești și s-a impus la limită pe terenul Petrolului, la episodul cu numărul 132 din “Primvs derby”. Jocul nu a fost unul calitativ, dar asta și din cauza condiției execrabile a suprafeței de joc.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gazonul de pe stadionul ”Ilie Oană” a afectat vizibil calitatea fotbalului, lucru scos în evidență și de Marius Șumudică, fostul antrenor al formației alb-vișinii.

Marius Șumudică a criticat gazonul de pe ”Ilie Oană”

Rapidul a profitat de pasul greșit făcut de Universitatea Craiova și s-a apropiat la doar două puncte de gruparea antrenată de Mirel Rădoi. Alexandru Pașcanu a înscris unicul gol al meciului cu Petrolul, care s-a disputat pe o suprafață de joc execrabilă.

Fostul antrenor al Rapidului a lăudat echipa antrenată de Costel Gâlcă, însă a criticat, totodată și starea deplorabilă a gazonului de pe stadionul ”Ilie Oană”.

„Pe mine puțin mă interesează ceea ce joacă Rapid. Au plecat cu cele trei puncte și asta este cel mai important. Bravo lui Gâlcă și bravo tuturor care sunt acolo. În momentul de față văd că este un echilibru la echipă, nu mai sunt scandaluri, nu mai există absolut nimic.