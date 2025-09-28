Marius Șumudică e convins de un lucru: "Nu poate fi scoasă din play-off dacă păstrează nivelul" - Antena Sport

Marius Șumudică a anticipat lupta pentru play-off-ul din Liga 1, iar fostul antrenor de la Rapid mizează pe una dintre revelațiile acestui sezon. Tehnicianul de 54 de ani este de părere că FC Argeș se va clasa între primele șase la finalul sezonului regular, tot ce contează în acest moment fiind păstrarea formei.

Trupa lui Bogdan Andone este pe locul 3 în Liga 1 după 11 etape, la doar două puncte distanță de liderul Universitatea Craiova.

Marius Șumudică are încredere în FC Argeș

Antrenorul trecut în România pe la echipe precum Rapid, Concordia Chiajna sau CFR Cluj a lăudat jocul prestat de echipa lui Bogdan Andone, care are o clasare surprinzătoare din postura de nou-promovată. În cadrul aceleiași discuții, Șumudică a mai vorbit despre alte echipe pe care le vede în play-off, respectiv Dinamo și Universitatea Craiova, dar și despre UTA Arad, care după un start bun de sezon e în picaj.

“Piteștiul e pretendentă la play-off. Nu poate fi scoasă din play-off dacă păstrează nivel acesta. Când începe play-off-ul e alt campionat, la top 4 nu cred că poate. Eu am zis de Argeș și Dinamo, vor fi în play-off și se vor bate sus.

FC Argeș trece ușor de la un sistem la altul. Nu sunt subiectiv, chiar dacă Andone e cumnatul meu. FC Argeș joacă un fotbal total. Craiova, Pitești și Dinamo se exprimă cel mai bine ca joc.