Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Marius Șumudică e convins de un lucru: "Nu poate fi scoasă din play-off dacă păstrează nivelul" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Marius Șumudică e convins de un lucru: “Nu poate fi scoasă din play-off dacă păstrează nivelul”

Marius Șumudică e convins de un lucru: “Nu poate fi scoasă din play-off dacă păstrează nivelul”

Andrei Nicolae Publicat: 28 septembrie 2025, 12:59

Comentarii
Marius Șumudică e convins de un lucru: Nu poate fi scoasă din play-off dacă păstrează nivelul

Marius Șumudică, în timpul unei conferințe de presă / Profimedia

Marius Șumudică a anticipat lupta pentru play-off-ul din Liga 1, iar fostul antrenor de la Rapid mizează pe una dintre revelațiile acestui sezon. Tehnicianul de 54 de ani este de părere că FC Argeș se va clasa între primele șase la finalul sezonului regular, tot ce contează în acest moment fiind păstrarea formei.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Trupa lui Bogdan Andone este pe locul 3 în Liga 1 după 11 etape, la doar două puncte distanță de liderul Universitatea Craiova.

Marius Șumudică are încredere în FC Argeș

Antrenorul trecut în România pe la echipe precum Rapid, Concordia Chiajna sau CFR Cluj a lăudat jocul prestat de echipa lui Bogdan Andone, care are o clasare surprinzătoare din postura de nou-promovată. În cadrul aceleiași discuții, Șumudică a mai vorbit despre alte echipe pe care le vede în play-off, respectiv Dinamo și Universitatea Craiova, dar și despre UTA Arad, care după un start bun de sezon e în picaj.

Piteștiul e pretendentă la play-off. Nu poate fi scoasă din play-off dacă păstrează nivel acesta. Când începe play-off-ul e alt campionat, la top 4 nu cred că poate. Eu am zis de Argeș și Dinamo, vor fi în play-off și se vor bate sus.

FC Argeș trece ușor de la un sistem la altul. Nu sunt subiectiv, chiar dacă Andone e cumnatul meu. FC Argeș joacă un fotbal total. Craiova, Pitești și Dinamo se exprimă cel mai bine ca joc.

Reclamă
Reclamă

La UTA se vede un recul, au început probleme de când s-a auzit că au intrat în concordat. Altfel, UTA arăta mult mai bine. Și faptul că au primit interzis la transferuri de la FIFA, și concordatul, apasă. Pentru CFR Cluj și FCSB va fi greu“, a spus fostul antrenor din Giulești, potrivit fanatik.ro.

Clasament Liga 1 28.09.25
Clasament Liga 1 28.09.25
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Trebuia convocat Ianis Hagi pe lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Se schimbă vremea. Unde vin primele ninsori
Observator
Se schimbă vremea. Unde vin primele ninsori
„Au aruncat cu popcorn în bunica de 80 ani a lui Paşcanu!” Adevărul despre scandalul din tribune de la Petrolul – Rapid, la faza golului. Dezvăluirile lui Robert Niță
Fanatik.ro
„Au aruncat cu popcorn în bunica de 80 ani a lui Paşcanu!” Adevărul despre scandalul din tribune de la Petrolul – Rapid, la faza golului. Dezvăluirile lui Robert Niță
14:53
VIDEOBernadette Szocs – Yuan Wan 3-0. Victorie clară pentru româncă la simplu. La dublu mixt a părăsit turneul
14:33
Farul – Unirea Slobozia, 17:30, LIVE SCORE. Constănţenii, fără victorie în ultimele două meciuri
14:27
Directorul sportiv de la Legia Varșovia “a dat cărțile pe față”. De ce nu s-a făcut transferul lui Ianis Hagi
14:06
Reacţia lui Andrei Nicolescu după scandalul de la derby-ul Universitatea Craiova – Dinamo 2-2!
14:03
Prima reacție a Elisabetei Lipă, după campania fabuloasă a României de la Mondiale: “N-am mai trăit niciodată”
13:22
Florin Prunea, stupefiat de ce s-a întâmplat la tragerea la sorți pentru grupele Cupei: “Bă, e posibil așa ceva”
Vezi toate știrile
1 “Vin să ia salariile unor români”! Jucătorii lui Dinamo, făcuţi praf de Rădoi! A criticat şi arbitrajul 2 Andrei Nicolescu, replică acidă pentru Mihai Rotaru, după eliminarea lui Bancu: “Asta e partea rea din ce e la Craiova” 3 Un jucător de la Dinamo, propus la naţionala României de o legendă a Craiovei: “Nu avem la nivelul lui” 4 „O mizerie”. Mihai Stoica a răbufnit după ce „cazul” transferului lui Florinel Coman a fost făcut public de TAS 5 Ce a scandat galeria lui Dinamo după egalul smuls cu Universitatea Craiova. Alb-roșiii, în extaz 6 Cagliari – Inter 0-2. A treia victorie consecutivă pentru echipa lui Cristi Chivu. Lautaro și Esposito au marcat
Citește și
Cele mai citite
S-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino IorgulescuS-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino Iorgulescu
Imagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – UngariaImagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – Ungaria
Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria!Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria!
“Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni”“Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni”